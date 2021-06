MARKO MILJKOVIĆ ISKRENO O KOMPLIKACIJAMA PRE LUNINOG POROĐAJA: Otkrio sve o stanu koji kupuju i o famoznih 30.000 € od FANOVA!

Marko Miljković nakon porođaja Lune Đogani je prvi put progovorio o danu porođaja, stanu, ali i novcu koji su navodno dobili od fanova.

Luna je danas izašla iz porodilišta, a Marko je otkrio kako se oseća kao otac, progovorio o stanu na Bežanijskoj kosi, ali i o 30.000 evra koje su navodno dobili od fanova.

"Osećam se predivno kao da lebdim na oblacima. Proslavili smo žestoko, pilo se dosta, ne pamtim da sam se tako napio, ali tako je to trebalo da bude", započeo je Marko, pa progovorio o danu kada je krenuo porođaj.

"Jedva sam se probudio kada je trebalo da krenemo. Dogovor je bio da u pola 8 ujutru budemo u bolnici. Dan ranije smo se dogovorili, pošto je imala velike bolove... Odvezao sam je, rastali smo se, izljubili rekli jedno drugom 'volim te' i kada sam se vratio u stan počela je trema. Nisam mogao da spavam, da mi zazvoni telefon da ne čujem, bukvalno da se ubijem", rekao je on i otkrio da je popio 2,3 rakijice dok nisu došli članovi Lunine porodice.

Marko je otkrio i da mu je babica prva javila da se Luna porodila, a progovorio je i o komplikacijama Luninog porođaja i odlasku na carski rez u poslednjem trenutku.

"Trebalo je da bude, ne bih išao preterano u detalje. Ovo je bilo najbezbednije za nju i bebu. Beba je prefektno, dobila je čistu desetku na porođaju. Luna se brzo oporavlja, ima malo bolove, ali ništa strašno. Ne kuka, ona je čvrsta stabilna žena i ja sam preponosan na nju kako sve ovo izdržava. Hvala joj!", rekao je Marko.

Pisalo se da su Luna i Marko dobili 30.000 evra od fanova nakon bebinog rođenja, a Marko je sada otkrio pravu istinu.

"To je apsolutna laž. To potiče od nekih naših hejterskih grupa, čak postoji i prevarantska grupa koja na taj način otima pare. Ljudi misle da će te pere stvarno doći do nas pa daju tim prevarantima koji ih troše. To je neka vrsta prevare", ispričao je Marko, a zatim otkrio detalje stana koji kupuju.

"Evo sad mogu da kažem sada stan ćemo kupiti na kredit i otplaćivaćemo ga. Sami ćemo sebi kupiti stan. Jedinih 30.000 evra kojih očekujem je od nekoliko presuda koje sam podneo. Samo jedna osoba bi trebalo da mi plati 15.000 evra. Ne želim javno da kažem, dok ne budu presude", objasnio je Miljković.

Pisalo se i da su Luna i Marko kupili trosoban stan na Bežanjskoj kosi, a Marko je sada otkrio detalje.

"Desio se ozbiljan propust jedne ozbiljne firme vezano za stan... Nije smelo to da dođe do javnosti... Da mnoge stvari su istinite, jeste stan na Bežanjskoj kosi, oko 83 kadrata, trosoban je. Neću da ulazim u detalje", otkrio je Marko Miljković i dodao da Mia za sada spava sa njima u sobi, a kada se presele imaće svoju sobicu.

