UREDNIK JE TRAŽIO DA UĐEM U SOBU ILI NEĆU PEVATI! PRETILI SU MU! Neda Ukraden otkrila ŠOK detalje: Privlačilo ih je moje ODBIJANJE

Pevačica Neda Ukraden je otkrila da će opisati jedan od skandaloznijih trenutaka koji je doživela u Americi, te da će koristiti prava imena u autobiografiji koju uveliko sprema.

Dokle je stigla sa pisanjem, šta misli o knjizi kolege Ace Lukasa i da li, sada kada svi željno očekuju finale “Zvezda Granda”, razmišlja da u sledećoj sezoni sedne u stolicu žirija, pevačica je bez dlake na jeziku iznela mišljenje o takmičenju.

- Ne smataram da je to toliko bitno, sudbonosno. Zato što, biti danas popularan pevač može se i bez “Zvezda Granda” i bez ikakve nagrade i takmičenja. Isplivati u nekom rijalitiju, skandalu, budalaštini i posle toga prodavati karte za nastupe, to može svako. Biti član žirija za mene je i čast i zadovoljstvo. Ako mogu nekom mladom pevaču da dam neku sugestiju, neku malu kritiku, ali ne vređanje, ne ponižavanje nekoga ko se prijavio.

Da sada započinjete karijeru, da li biste povlačili iste poteze? Koji bi vam bio cilj i na koje sfere posla biste više obraćali pažnju?

– Ne bih nikada više počinjala karijeru na ovim prostorima. Ovo što sam napravila u svom životu, to je verovatno podvig nad podvizima. Biti sam, biti školovan, baviti se porodicom, sam odgajati dete, to je zaista jezivo teško. Ja znam kako mi je bilo u mnogim trenucima, da ne kažem godina, ali eto, Bogu hvala, opet je to jedna fina i pozitivna priča. Možda bih karijeru otpočela negde gde se više ceni profesionalizam, biti pevač, biti profesionalac, biti čovek koji zna da ispoštuje i medije i publiku. To je nešto što se možda više ceni negde drugde.

Poznato je da pišete knjigu, svoju biografiju. Kada ćete je objaviti?

– Došla sam do jednog ljubavnog zapleta. Opisala sam ga u knjizi, to je strašan skandal bio. Najstrašniji! Radnja se dešava u Americi, naš čovek je u pitanju. Bio je baš buran rastanak.

Vaš kolega Aca Lukas, nedavno je objavio autobiografsku knjigu punu intriga i kontroverzi. Da li isto to možemo očekivati i od vas?

– Moje štivo je štivo žene koja je za 50 godina bogate karijere doživela toliko toga divnog, uzbudljivog, lepog, upoznala zanimljive ljude, pevala istorijskim ličnostima, snimala neke hitove, borila se za njih. Opisala sam i skandale oko tih hitova, recimo oko pesme “Zora je svanula”. To su bitke bile, recimo, pesma se zvala drugačije i tako dalje. Biće i detalja iz privatnog života, ljubavnih odnosa, drama. Koristiću prava imena.

Da li ćete u knjizi izneti imena političara za koje ste nedavno rekli da su vam se udvarali?

– Ja sam žena koja je završavala dva fakulteta i tako me je bolelo uvo da li će nekom političaru da se svidi Neda Ukraden ili ne svidi. Ili uredniku, recimo, jednom uredniku su pretili. Rekao mi je da nikada više neću pevati jer nisam pristala da mi on uđe u sobu. Naravno, privlačilo ih je moje odbijanje. Ja sam bila ona Neda, što ne da! (smeh)

Da li uskoro počinjete sa nastupima?

– Neki zakazani nastupi stoje, ali još ništa nije normalno i ništa nije kao pre što se tiče muzike na ovim prostorima. Uskoro ću verovatno početi da nastupam po regionu jer imam pozive iz Bugarske, Rumunije, Slovenije, a šta će biti… Samo se možemo nadati najboljem.

