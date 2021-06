ACA LUKAS NAPRAVIO HAOS U CRNOJ GORI! Folker doveo atmosferu do USIJANJA, svi pali u TRANS kad je zapevao OVAJ NJEGOV HIT! (VIDEO)

Pevač Aca Lukas nedavno je objavio knjigu "Ovo sam ja" u kojoj je izneo brojne pikanterije iz života. Lukas je rešio i da ne zapostavi pevanje, pa je tako ovog puta "zapalio" jedan klub u Budvi.

Naime, Lukas je doveo atmosferu do usijanja, a svi su pali u trans kada je otpevao jedan od svojih najvećih hitova "Pesma od bola".

Nema sumnje da je Lukas napravio haos u Budvi i da će svi pamtiti njegov nastup.

foto: Kurir

Podsetimo, Lukas je opisao do detalja i kako su izgledale njegove i Sonjine svađe.

- Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, grešili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da je počeo da se vraća stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. A pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam da dolazim kući pijan, dekintiran, drogiran. Aca u najgorem izdanju! I sve je polako počelo da gubi smisao. Nabrajala je u svađi šta sam sve ja. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred decom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj deo krivice. Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. „Da nećeš da me udariš!“ A pogan jezik čak i za razjarenu ženu - napisao je Lukas i dodao da je tada priznao nepostojeću krivicu za porodično nasilje i dobio godinu i po dana, uslovno na tri godine.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

