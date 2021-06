UDAVALE SE 3 PUTA, A O NJIHOVIM RAZVODIMA SU SVI BRUJALI! One su otvoreno govorile o PROPALIM BRAKOVIMA, ovo su svi detalji

Brakovi poznatih ličnosti uvek su u žiži interesovanja, a mnogi njih ne opstaju zbog prirode posla kojim se bave.

Mnogi od njih stanu više puta na ludi kamen, a neke od dama sa naše javne scene čak tri puta su rekle sudbonosno "da". Neke su našle svoju treću sreću, dok druge još uvek tragaju za onim pravim.

Treću sreću je pronašla sa diplomatom

Svetlana Ceca Bojković je tokom studija upoznala glumca Miloša Žutića, za koga se udala kao vrlo mlada. Ona je tada imala samo dvadeset jednu godinu, a on čak osam više od nje.

foto: Damir Dervišagić

Kako i sama tvrdi, nisu bili spremni za brak, pa je odlučila da na ovu ljubav stavi tačku tokom snimanja naše najpopularnije serije “Bolji život”.

- Bili smo nezreli za brak. I došlo je do erozije naše zajednice, ali ne i našeg ljudskog odnosa. Taj naš ljudski odnos nije izostao do kraja njegovog života, do 1993, do njegove pedeset četvrte godine, uprkos činjenici da smo oboje bili u novim brakovima. Ja sa rediteljem Ljubomirom Mucijem Draškićem, a on sa glumicom Ognjankom Ognjanović sa kojom je dobio sina Đorđa. A i nas dve smo bile i ostale jako bliske. Miloša je savladala najteža bolest - rekla je glumica ranije za domaće medije.

- Moji brakovi su se preklopili osamdesetih godina. U zajednicu sa Mucijem ušla sam pre razvoda od Miloša. Moja i Mucijeva ljubav bila je jača od svih pravnih normi, a zvanično smo se venčali tek 1990. godine. Jer i on je, iz svog prvog braka, izašao na isti način kao ja iz svog - rekla je ona. Muci je krajem devedesetih godina počeo da razvija depresivno ponašanje, gotovo pa apatično. Nakon bombardovanja dijagnostifikovan mu je problem sa krvnim sudovima, a već 2004. godine je umro od srčanog udara u šezdeset sedmoj godini.

Posle tugovanja Ceca je krenula dalje. Treću sreću pronašla je u zagrljaju dve godine mlađeg diplomate Slavka Kruljevića. Upoznali su se 2009. godine, nakon što se on vratio iz Njujorka. Spojili su ih zajednički prijatelji, a od tog sudbonosnog momenta, glumica i diplomata su započeli zajednički život, što su s velikim simpatijama pozdravila i njihova deca iz prethodnih brakova.

Nataša Bekvalac: Ulazila sam iz braka u brak, spremna sam za reset

Prva velika ljubav Nataše Bekvalac bio je nekadašnji vaterpolista Danilo Ikodinović, koga je upoznala 2004. godine.

foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Ubrzo su uplovili u vezu, a emocije među njima nisu se mogle sakriti. Sudeći po njihovim izjavama i postupcima, nisu to ni želeli. Voleli su se ludo, a zaljubljenost nisu krili. Svoju veliku ljubav krunisali su brakom 2006. godine, a godinu dana kasnije dobili su ćerku Hanu. Međutim, idila je srušena kao kula od karata kada je Danilo u junu 2008. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću. Čitava javnost mesecima je iz dana u dan pratila stanje tadašnjeg vaterpolo reprezentativca, a Nataša se povukla sa scene i dane i noći provodila u bolnici, brinući o suprugu.

Potvrda o navodima da su se razveli stigla je u januaru 2011. godine, kada je par koji je godinama važio za simbol ljubavi na javnoj sceni obelodanio da na svoju ljubav stavlja tačku. Nataša je nakon toga bila još u dva braka, a kako je istakla za medije, uvek je spremna za pravu ljubav.

- Ja sam stvarno uletala iz veze u vezu, iz braka u brak. Ne mogu da pričam drugačije nego što jeste. Ali, to stvarno nije dobro. Potrebno je da se energetski očistiš... Možda je pregrub izraz. Potrebno je da se resetuješ, a ne da srljaš, kao ja. Tako da sam ja na čišćenju trenutno. Treba mi vreme za potpuni reset i da budem još bolja nego što jesam, sama sa sobom - istakla je pop zvezda jednom prilikom.

Verujem u ljubav i želim da treći put bude zauvek

Glumica Jelena Veljača pre nekoliko dana stala je na ludi kamen sa partnerom Vitom Turšićem. Ovo je za nju bio treći put da hoda do matičara. Veselo venčanje u krugu porodice i prijatelja, održalo se u centru Zagreba, tačnije u Botaničkom vrtu. Pre samog venčanja, Jelena je podelila fotografiju s budućim suprugom uz stihove pesme Arsena Dedića „Sve te vodilo k meni“. Za svoje treće venčanje, izabrala je kratku haljinu dok joj je kosa bila raspuštena.

Inače, celu svečanost dodatno je upriličila pevačica Tereza Kesovija koja im je otpevala nekoliko pesama. Supružnici su se upoznali prilikom Jeleninog gostovanja u Vitovom potkastu “BizCasting”, a već tom prilikom bilo je jasno da sevaju varnice između njih. Turšić je navodno bio potpuno zaluđen šarmantnom glumicom i rediteljkom, a dovoljno je reći da je ona u Vitu pronašla razlog da učini nešto što je mislila da više neće.

Kurir.rs/I.B.

