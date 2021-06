NE MOGU DA VOLIM SVAKOG GOSTA! Sanja Marinković odgovorila na komentare da je ISPROZIVALA Staniju i Ivu, evo da li su se naljutile

Voditeljka Sanja Marinković odgovorila je na komentare da "proziva" goste koje pozove u svoju emisiju.

Ona je sada otkrila da li su se Iva Grgurić i Stanija Dobrojević uvredile nakon što im je rekla "da njih dve nikako ne mogu biti uzor omladini".

"Ako nekoga spuštaš, to ne može da bude na lep način, tako da ga nikoga ne spuštam, ja samo radim svoj posao. Često iz svog prvog lica, i lica publike. Veliki broj pitanja su komentari publike koje privlače pažnju. Mislim da je to društveno odgovorno. Ne mogu da kažem da je to lično moj stav. Ja stvarno ne radim emotivno svoju emisiju, već samo svoj posao, kao i sve moje kolege. Ne cenite, ne podržavate, ne volite mnoge ličnosti sa kojima razogovarate, isto tako i ja. Svako ima svoje parče sreće i uspeha", rekla je Sanja.

Na pitanje da li su se njih dve naljutile, Sanja je odgovorila:

"Naravno da ne. Ja njih sa jedne poštujem i mislim da su vredne devojke, koje su našle način da prave svoju sreću i uspeh. Svaka im čast na tome. Uvek su rado bile moje gošće i biće i dalje. To je samo bio način da o nekim stvarima raspravljamo na drugačiji način. Mislim da je to bilo izuzetno dobro i za njih i za publiku".

