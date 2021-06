POGAĐA ME KAD KAŽU DA SALE IZRABLJUJE DECU, DA PEVAČE DRŽI KAO ROBOVE! Suzana Jovanović nikad intimnije o NAJBOLNIJOJ temi!

Pevačica Suzana Jovanović posle 11 godina ponovo se vratila na muzičku scenu izdavši novi album.

Tim povodom bila je gost u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je govorila i o svom životu, ljubavi i karijeri svog muža Saleta Popovića.

Ona je navela da je jedna stvar izuzetno boli, a to je kada čuje komentare da Saša Popović izrabljuje pevače.

- Kao osobi koja je jako emotivna teško mi pada nepravda i kada je on u pitanju i kada sam ja u pitanju. I to kada su u pitanju osobe koje vas uopšte ne poznaju, a ipak znaju da vam upute kritiku i da kažu salvu ružnih reči - kaže Suzana.

- Konkretno mislim za Zvezde Granda i za tu decu, jako me boli kad kažu da Sale izrabljuje pevače i da ih drži kao robove. Pa ako su robovi nekada i ovi danas što lepo žive, što imaju lepe automobile, konto u banci, stanove na svom imenu. Lepe honorare i putuju po celom svetu, ako su to robovi, onda molim lepo! Zaista! A deca su do juče radila za par stotina dinara, a danas imaju mnogo mnogo više. I treba da imaju. Jer njihov uspeh je i naš uspeh. Strašno me to boli, a vidi se da su ta deca danas uspešna i imaju svoje porodice i ja im od srca želim da imaju što više - kaže Suzana.

