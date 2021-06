KAFANA ME NAUČILA SVEMU! Aco PEJOVIĆ progovorio o životnim navikama, supruzi i deci: NIKAD im ništa nisam branio!

Pevač Aco Pejović prekinuo je medijsku pauzu i otkrio nove detalje iz svog života.

- Kafana me svemu u životu naučila, to je jedna ozbiljna institucija. U kafani možeš sve da čuješ i naučiš. Ne želim ovim da dajem primer da klinci treba da provode vreme u kafani, ali ja to volim. Ostavio sam mnogo novca u kafani, i ako me pitaš da li mi je žao, nije. U kafani s ljudima nađeš mnogo zajedničkih tema. Dođem kući u zoru, pa me žena pita je l' ste svi sve bili u pravu. Ali to je tako u razgovorima pred zoru, svi su sve u pravu - rekao je pevač.

Otkrio je i kako nejgova žena reaguje na njegove noći u kafani.

Sad zna gde sam, u početku je to bio problem, gde si, šta si, sad već zna - priča on.

- Ja svojoj deci nikad ništa u životu nisam branio. Mešam im se u odluke ako me pitaju, a pitaju me. Mi smo pre svega drugari. Ja sa njima nemam taj odnos da moraju nešto. Kada su životne odluke bitne, naravno da ću ih posavetovati, pomoći, ali uglavnom ih pustim da sami odluče - rekao je Aco o odnosu sa svojom decom.

- Vrlo ishitreno reagujem u nekim situacijama, pa se posle kajem što sam tako reagovao. U poslednje vreme izbegavam ljude koji mi ispijaju energiju, tad automatski ne mogu da pričam, ustajem od stola - otkrio je Aco u Premijera - Vikend specijal

