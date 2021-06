SAVIĆI LIMUZINU RENTIRALI NA 4 SATA, A OD CIFRE CE VAM SE ZAVRTETI: Za Tanjine sinove samo LUKSUZ, pripremili SPEKTAKULARAN DOČEK!

Pevačica Tanja Savić je došla sa sinovima iz Australije, a ekipa Kurira ju je sačekala na aerodromu.

Pevačica je bila vidno uzbuđenja, nju je porodica sačekala, a onda je usledila lavina emocija, suza i osmeha.

Tanja se sa decom uputila u Smederevo, a za njih je specijalno iznajmila limuzinu.

foto: Nikola Anđić

Kako Kurir saznaje iz agencije za rentiranje limuzina, Savići su iznajmili najskuplju limuzinu marke "Hamer" na četiri sata i to za to zadovoljstvo izdvojili su 560 eura.

Tanja je na aerodromu dala i prvi intervju,a tom prilikom je rekla:

"Oni se prilagođavaju meni, neće biti lako. Ja sam dokazala da treba biti pribran i da u životu za bilo kakve bitke i gubitke čovek treba biti strpljiv. Polako sa godišnjim odmorom, toliko planiram. Treba da se upoznaju sa sekama pa sve ostalo. Ja sam im prvo rekla kako su porasli i gde su do sada. Oni su pričali da su čekali da dođem, Bili su uzbuđeni, čekali su da ja dođem. Sutra će mi pomagati oko dece. Boriti se nije sramota, treba dići glas u javnosti, smatram da sam to sve uradila zbog sebe. Da nisam sve to javno rekla, ne bih imala Dušanovu reakciju. Bila sam očajna. Bilo mi je teško, trebala mi je pomoć", rekla je Tanja.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/M.M./A.P.

