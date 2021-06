FINALNA NEDELJA POČINJE DANAS: Seka posetila Jovičiće koji su prvi takmičari u finalu

Nakon velike, ali zabavne borbe, stigli smo u finalnu nedelju najuzbudljivijeg kulinarskog takmičenja “Majke i snajke”. Četiri preostale porodice moraće da se tokom nedelje dokažu kako bi jedna od njih osvojila vikendicu. Finalna jela će biti najteža do sada, ali to nije jedini novitet u poslednjoj nedelji! Kada je ocenjivanje u pitanju, glasovi ostalih majki i snajki će biti tajna, dok će Raša i Seka svoje reći istog dana odmah nakon kuvanja. Finalni rezultat i pobednike ćemo saznati tek u petak! Uz nova i teška jela, imamo priliku i da tokom epizode saznamo kako bi ih pravio Raša te ćemo lakše ispratiti da li majke i snajke pravilno spremaju obrok. Jovičići su prva porodica koja se dokazuje u kuhinji u finalu. Seka je pred finale rešila da poseti svoju prijateljicu Ljubinku, kako bi zajedno gledale pilote, kao što su se dogovorile. Cela porodica se radovala njenom dolasku, zajedno su jeli i pričali o utiscima iz prve sezone najzabavnijeg kulinarskog takmičenja. Marija po običaju nije imala tremu i pored toga što nikada nije spremala zadato jelo. Kada je došao trenutak za pijacu, i majka i snajka su se malo zbunile i propustile više od jedne namirnice. Da li će ih to koštati pobed saznaćemo u prvoj finalnoj epizodi u ponedeljak od 20 časova!

foto: Kurir

Koja porodica će se ukrštanjem varjača proslaviti, saznajemo u petak 25.06. od 20 časova!