NEVIĐENE FOTOGRAFIJE IZ LUKS LIMUZINE! Tanja Savić u zagrljaju SINOVA, ovaj trenutak je čekala više od GODINU dana (FOTO)

Tanja Savić sinove Maksima i Đorđa u rodno Smederevo dovezla je u luksuznoj limuzini.

Pevačica je dečake dovela iz Australije, gde ih je pre godinu i po dana odveo otac Dušan, a sad u Tanjinoj rodnoj kući veliko slavlje.

Tanja je rentirala najskuplju limuzinu na četiri sata i to za to zadovoljstvo izdvojili su 560 evra. Htela je odmah da deci pokaže koliko ih je poželela da joj ništa za njih nije ni teško ni skupo.

foto: Ata Image

Tanja je na aerodromu dala i prvi intervju, a tom prilikom je rekla:

"Oni se prilagođavaju meni, neće biti lako. Ja sam dokazala da treba biti pribran i da u životu za bilo kakve bitke i gubitke čovek treba biti strpljiv. Polako sa godišnjim odmorom, toliko planiram. Treba da se upoznaju sa sekama pa sve ostalo. Ja sam im prvo rekla kako su porasli i gde su do sada. Oni su pričali da su čekali da dođem, Bili su uzbuđeni, čekali su da ja dođem. Sutra će mi pomagati oko dece. Boriti se nije sramota, treba dići glas u javnosti, smatram da sam to sve uradila zbog sebe. Da nisam sve to javno rekla, ne bih imala Dušanovu reakciju. Bila sam očajna. Bilo mi je teško, trebala mi je pomoć", rekla je Tanja.

foto: Nikola Anđić

video:

00:13 TANJA SAVIĆ ZA SINOVE IZNAJMILA LUKS LIMUZINU! Decu dočekali u velikom STILU: Ujak nazdravlja ŠAMPANJCEM i maše SRPSKOM zastavom

