ANU SEVIĆ BAŠ BRIGA ZA LUKASA I SONJU: Komšije tvrde da je srećna što se udala za Danijela!

Uprkos medijskoj buri koju je izazvala prošle sedmice kao mogući akter autobiografske knjige Ace Lukasa "Ovo sam ja", pevačica Ana Sević uživa u ljubavi sa svojim suprugom Danijelom Nedeljkovićem, za koga se nedavno tajno udala.

Nju medijska nagađanja i pisanja o aferi "kepec iz Zvezda Granda" uopšte ne dotiču, što su nam otkrile njene komšije iz beogradskog naselja Šumice, koje smo posetili pre dva dana.

foto: Damir Dervišagić

Komšinica iz Anine zgrade, koja je zamolila da joj ne otkrivamo identitet, ispričala nam je da pevačicu i njenu porodicu viđa svakodnevno.

- Svaki dan ih viđam, fini su i kulturni. Ana je baš dobra majka i jako je posvećena bebi. Stalno idu porodično u šetnju do obližnjeg parka. Danijel i ona su uvek lepo raspoloženi, zajedno guraju kolica i često su zagrljeni. I Danijel je baš fin čovek, izuzetno je vezan i za Aninu ćerku, koju je dobila u braku s Darkom Lazićem, uopšte ne pravi razliku između nje i bebe - ispričala nam je ona.

foto: Ana Paunković, ATA Images, Sonja Spasić

Na naše pitanje da li je upućena u skandal i optužbe Sonje Vuksanović da ju je Lukas varao sa Sevićkom dok su još bili u braku, odgovara da zna i komentar same pevačice na tu temu.

- Čitala sam u Kuriru o tome. To je bila glavna tema u kraju. Iako sam mislila da će Ani biti neprijatno i da će se zatvoriti u kuću, ona je taj dan predveče izašla s bebom, ponašala se sasvim normalno i bila je raspoložena. Drugarica koja ju je srela mi je rekla da ju je pitala da li je to istina. Ona se samo na to nasmejala i rekla: "Ja sam toliko srećna zbog udaje i mojih devojčica, imam čoveka svog života pored sebe, da me nikakve gluposti ne mogu iznervirati" - otkrila nam je ona.

foto: Kurir

Još jedan komšija potvrdio nam je da je Ana fina i ljubazna i da s njenom porodicom nemaju nikakve probleme.

- Pristojne su komšije. Imaju dva automobila, ali izgleda samo jednu garažu, pa stalno ostavljaju jedna kola na ulici, ispred obdaništa. Često izlaze, preparkiravaju se. Tako ih najčešće viđam. I u šetnji s kolicima - završio je komšija.

Inače, stan u kom Ana sada živi u vlasništvu je njenog supruga Danijela Nedeljkovića, a to se može videti i na interfonu zgrade u kojoj žive. Pre nego što se doselila, pevačica je živela u stanu u Skojevskom naselju, gde su joj komšinice bile Jelena Kostov i Mia Borisavljević.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/A.P.

foto: Kurir

Bonus video:

01:15 ANA SEVIĆ IZNENADILA TAJNOM UDAJOM, A SADA USLEDILO I ŠOK-PRIZNANJE: Otkrila ISTINU o braku sa Danijelom! Niko NE MOŽE da veruje