BRAK LUNE I MARKA PROPADA? Samo što su dobili ĆERKICU astrolog im PREDVIĐA TURBULENCIJE! Za sve će biti KRIVA ona!

Kada se u društvu povede razgovor o jednoj specifičnoj temi, čak se i najveći skeptici zainteresuju. Govorim o astrologiji, a kako su na nebu ponovo važna dešavanja u toku, naša gošća je astrolog Ružica Kralj.

Ona je navela da su neki znaci bili pod velikim uticajem retrogradnog Merkura, ali da sada nastupaju bolji dani. Posebno će biti povoljan period za pozitivno razmišljamo.

Neki znaci su bili dosta pod uticajem tog retrogradnog Merkura. Vazdušni i vatreni znaci bili su skloni svađi i eksplozivnom ponašanju, dok su zemljani i vodeni znaci bili skloni depresiji i crnim mislima, kaže Ružica.

foto: Kurir televizija

- Venera ulazi u znak lava, ona daje naboj te neke specifične energije, ona daje volju da svi idemo napred, ona može da vam donese mnogo napretka svima, ali moramo biti i oprezni. Moj savet je uvek pozitivno razmišljanje, ako je čovek navikao da kuka onda će biti teško - kaže.

Ružica se osvrnula i na poslednje vesti na estradi i slučaj Tanje Savić i Lune Đogani koja se nedavno ostvarila u ulozi majke.

- Tanja Savić je u znaku ribe, to je veoma specifičan znak. One imaju sreće kada je u pitnaju novac, ali im je ljubav i porodični život izuzetno važan. One imaju jedno karmičko prokletstvo, da uvek pate. Iako je ona izvojevala pobedu, tu nije kraj. Biće još komlikacija između nje i njenog muža. Tanja Savić mora da nauči da ignoriše tu celu priču i da se ućuti, jer svaki komentar koji ona da na račun njenog muža to je samo dolivanje ulja na vatru. Deca će pripasti njoj, mada ja joj predviđam još jedan dobar brak i mladog muškarca, i da bi u tom braku trebalo da ima i jednu devojčicu - kaže.

foto: Kurir televizija

Kada je u pitanju Luna Đogani, Ružica je navela da je najvažnije da ona nauči da uživa u ljubavi dok traje.

- Luna Đogani je takođe u znajku riba, osoba kojoj je neverovatno potrebna ljubav, i uvek nailazi na muškarce koji joj tu ljubav pokazuju na jedan specifičan način i onda je ona stalno u strahu i često je sama sebi svoj najveći neprijatelj. Ta devojčica koju je rodila biće njena snaga i ljubav koja joj je potrebna, pozitivno je za nju što je dobila devojčicu - kaže Ružica.

Ona navodi i da će brak u koji je uplovila biti izuzetno povoljan za nju jedan određeni period, ali će se, zbog sumnje koju ima, ubrzo desiti i turbulencije.

- Taj brak u koji je ona uplovila biće jedan određeni period dobar, ali zbog te njene ogromne sumnje koju ima, biće veliki problem. Ona mora da nauči da veruje u ljubav dok traje, a ljubav dok traje mi ne možemo znati koliko će to biti, da li je do kraja života ili će se prekinuti - kaže astrolog.

foto: Kurir televizija

Ružica je iznela i predviđanja za svaki znak u narednom periodu, a kako je predvidela najveći uspeh čeka rakove.

Vodeni znaci

- U jako dobroj su poziciji, rakovi nisu imali dobar period u poslednjih 7, 8 godina. Oni su jako veliki emotivci, ali i poslovni ljudi. Rak, riba, škorpija imaju dobar period. Vatreni znaci

- Na ogromnom iskušenju. Lav je napet i nervozan, strelac i lav će biti stalno u pokretu, želeće uvek nešto novo, da putuju. Ovan će biti u najboljem položaju, taktičar voli materijalno i sigurnost i ne voli da srlja.

Vazdušni znaci biće u mogućnosti da sretnu svoju veliku ljubav.

Zemljani znaci

- Bikovi će biti aktivni na polju karijere, kod devica je ovo period kada će biti jako zaljubljene i kada će sresti svoju srodnu dušu, a jarčevi čuvajte se prevare ako ste u braku da ne budete otkriveni, a ako ste sami srešćete srodnu dušu - kaže Ružica.

