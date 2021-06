MILI PROZVAO ROKERA: Davidov problem je što mu smeta moj Isak, Šabanović je zvezda ovog takmičenja!

Aleksandar Milić Mili posvećen je svojim kandidatima u "Zvezdama Granda", koje priprema za polufinale, u četvrtak, i za finalno veče u subotu, 26. juna.

Direktor muzičke produkcije "Granda" u intervjuu za Kurir Stars otkriva kakav je zaista odnos među članovima žirija u najpopularnijem muzičkom takmičenju, ali i kako gleda na skandale koji su pratili ovu sezonu.

Na početku je istakao da nije imao problem sa tim što se naknadno priključio stalnoj postavci žirija i da mu je jedini izazov bio rad sa mladim talentima.

- Rad sa pevačima je moj osnovni posao, tako da meni ništa nije bilo nepoznato, iako sam naknadno došao u "Zvezde Granda". Ono što mi je bio izazov jeste što sam imao prvi put priliku da radim sa mladima koji tek počinju svoje karijere.

Mnogi tipuju da će tvoj kandidat Isak Šabanović biti pobednik ove sezone.

- Isak je odličan kandidat, već je zvezda. Ali, ko god da pobedi, mi smo svi pobedili.

Đorđu Davidu je zasmetalo što se Isak pojavljuje u reklamama i što ljudi baš pričaju o njemu? Neki smatraju da ga baš i ne voli.

- To je njegov problem i u to ne ulazim. To više govori o njemu samom, a da je Isak zvezda ovog takmičenja, jasno je svima.

Najčešće si meta napada ostalih članova žirija. Padnu i teške reči, uvrede. Da li ti to smeta?

- Tamo nema glume. Svako od nas stoji iza svog stava, svako gura svoje do kraja, ali je sve to usmereno ka tom da šou bude što gledaniji, a mi da budemo što iskreniji kako bi kandidati dobili tretman koji zaslužuju. Sve što ljudi tumače drugačije od onoga kako jeste, i jeste napravljeno kako bi ovaj šou bio što gledaniji i zanimljiviji.

Znači, nema zle krvi između vas.

- Tako je, makar sa moje strane. I ja sam možda izgovorio nekad nešto ružnije nego što su oni meni, ali to nije bilo snimljeno. Svako od nas ima neki takav ispad, jer ta energija krene van nekih okvira gde bi trebalo da bude. Profesionalci smo i imamo korektan odnos.

Da li je Saši Popoviću pripala uloga da te miri sa kolegama?

- Ne, nemamo mi takav odnos tamo da neko nekog miri. Svi se trudimo iz petnih žila da taj šou bude što bolji.

Planovi Spremam rok album, pa odoh na brod Kakvi su planovi za leto? - Produciram album za sve one koji se najbolje pokažu u "Zvezdama Granda", završavam i dva albuma za Miligram - jedan na koji sam posebno ponosan, a to je "Miligram rok", takav album mora da se pojavi, to ljudi žele. Tu je i Miligram sa 10 novih hitova, muzički jako šaren. Posle toga slede putovanja, malo brod, malo Turska.

