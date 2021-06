OTIMAČINA OKO DARKA LAZIĆA: Tek se raskantao s Marinom, a već koleginice bacile oko na njega: Biću mu treća žena, RODIĆU MU DETE!

Pevačica koja godinama peva u Srbiji na veseljima, a koja nije želela da široj javnosti otkrije svoje identitet, tvrdi da između nje i Darka Lazića postoji posebna veza, te da je spremna i da mu rodi dete.

- Darko i ja smo godinama slabi jedno na drugo, kad god bismo se sreli umeli smo da razmenimo nežne poglede, osećala se među nama jaka hemija, ali nažalost, nikada nam se nije dalo da se spojimo - započinje pevačica.

- Kad god bismo se sreli, ili je bio sa Anom, pa sa Marinom, nikako mi se nije dalo da ga osvojim, ali evo sada je prestala korona, opet radimo zajedno i verujte, sada neću gubiti vreme - iskrena je pevačica koja ne krije da je luda za Darkom.

foto: Damir Dervišagić, ATA images

- On je tako poseban, njemu treba žena poput mene, a znam da je i on zagrejan, moći ću da ga osvojim samo ako budem uporna i strpljiva. Šta fali, može sa mnom da se oženi, biću mu treća žena, a znate kako se kaže, treća sreća! I dete ću da mu rodim, a Marina samo neka gleda. Ja znam detalje o njima, ne može ona klinka da naređuje i komanduje Darku. Sve njegove žene su umišljale da su dive i onda jednom Darku koji je toliko uspešan i sposoban diriguju šta i kako da radi, a bez njega su niko i ništa! E pa drage moje, ne možete tako! Darku treba mudra i smirena žena, a to sam ja. Kad ja osvojim Darka, Marina će se pokajati, ali biće kasno, onda će da sedi sama i kuka i plače jer će shvatiti kakvog je muškarca izgubila! Ali tada će Darko da bude samo moj i kraj - završava pevačica.

foto: Printscreen/Exkluziv

kurir.rs/skandal

Bonus video:

00:17 DARKO LAZIĆ U ZAGRLJAJU OVE PLAVUŠE: Zvezda Granda bila sa pevačem u kafani, njoj sevnule gaćice, a on joj pokazao SREDNJI PRST