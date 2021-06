ŠOK ISPOVEST ACE LUKASA O ARKANU: Rekao mi je da mu PUCAM u GLAVU, a on će sve da sredi! A ovo pitanje je bilo KLJUČNO

Pevač Aca Lukas otkrio detalje druženja sa Željkom Ražnatovićem Arkanom u svojoj knjizi "Ovo sam ja" "Ovo sam ja - Aca Lukas".

U knjizi je otkrio sve o brutalnim svađama sa Sonjom Vuksanović, aferi sa Ksenijom Pajčin, danima provedenim u zatvoru, a sada i o Željku Ražnatoviću Arkanu.

Aca Lukas je jedno poglavlje posvetio ubijenom mužu Svetlane Cece Ražnatović, opisao njihov odnos, ali i ponude koje je dobijao od njega - između ostalog da prestane da se drogira i da ubije čoveka!

"Bila je neka žurka kod Arkana i dogovorili smo se da ja dođem. U međuvremenu me je pozvao jedan poznati gradski tip i tražio da te večeri pevam kod njega. Rekao sam 'Ne mogu, dogovorio sam se sa Željkom' - 'Ne dolazi u obzir, boli me dupe za Željka', odgovorio mi je. Naravno, pevao sam kod Ražnatovićevih, a posle nekoliko dana u moju kuću je upao jedan klipan sa uperenim pištoljem i pretio mojoj ženi i detetu. Poslao ga je sujetni gospodin koji se i tako, preko mojih leđa, nadmetao sa Arkanom", napisao je Lukas u knjizi i dodao da se požalio Željku Ražnatoviću koji mu je ponudio rešenje problema:

"Pitao me je da li imam pištolj. Odgovorio sam da nemam. 'Sad ću ti poslati pištolj. Pa kad ti onaj kreten dođe sledeći put, uvedi ga u stan i pucaj mu u glavu. Onda zovi mene da sredim to', rekao mi je. Zahvalio sam se na savetu koji nisam prihvatio", napisao je folker.

Aca je u knjizi opisao i kako je Željko Ražnatović pokušao da ga skine sa droge.

"Jedne večeri Željko me je pozvao telefonom: 'Komandant ovde, dođi hitno'. Noge su mi se odsekle. Nikada tako nije razgovarao sa mnom. Preispitivao sam se šta sam to zasrao, pa je toliko hitno. Otišao sam u hotel Jugoslavija, u noćni klub 'Gral'. 'Uđi, pi*ko ovamo', rekao mi je Arkan i otvorio vrata kancelarije, a zatim dodao: 'Vidi koliki ti je nos od šmrkanja. Zašto se drogiraš? Evo ti papir i olovka, napiši ko ti prodaje drogu'".

Lukas je obećao Arkanu da će manje da se drogira, ali nije želeo da otkuca svoje dilere. Bez obzira što ga nije poslušao, komandant Srpske dobrovoljačke garde je nastavio da ga zove na svoje proslave.

"Arkan me je zaista voleo i poštovao, a ja ne mogu da objasnim zašto. Dok su ga ostali zvali komandante, za mene je bio Željko. Događalo se da me pozove telefonom i kaže da dođem kod njega da sviram jer organizuje neku proslavu. 'Željko, imam zakazanu tezgu, ne mogu'. 'Nema problema, biće prilike'. Na tome se završavalo. Ne verujem da su drugi smeli da spomenu tezgu kada ih on pozove. A i zašto bi kada je Željko bio galantan domaćin".

