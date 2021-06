RAT IZMEĐU EVE RAS I KIJE KOCKAR NE JENJAVA: Ja sam VELIČANSTVENA glumica, ona NIJE! Spomenula i Lunu, a evo šta joj je PORUČILA!

Glumica Eva Ras odavno nema lepo mišljenje o pevačici Kiji Kockar, a kao razlog navodi sukob koji datira još od Kijinih studentskih dana.

Na pitanje voditelja zašto nema lepo mišljenje o Kiji, odgovorila je:

-Zato što mi se neprekidno namešta, a potom objasnila kako je došlo do sukoba.

foto: Printscreen, Zorana Jevtić

- Kija je igrala u jednom studentskom filmu gde sam i ja igrala i ona je trebalo a igra sebe, ali je želela da to bude spektakularno, ali tad to nisam znala. Međutim čak pet sati, od šest do jedanaest sam bila na setu i ništa senije snimalo, i ja sam u jedanaest rekla da idem, da neću dalje da čekam, ali mi producent nije dao, isto kao i ona. Nisu hteli da mi daju auto, pa sam htela da krenem peške. Iskreno i zaboravila sam na to, ali su me klinci, na snimanju novog studentskog filma, pitali šta je to bilo sa Kijom Kockar da ste napustili snimanje. Tek tad sam saznala da je ona pisala scenario, i za pet sati nije mogla da napiše, jer to ne može ni naš najbolji scenarista i akademik Dušan Kovačević - počela je da objašnja glumica, pa nastavila:

- Taj reditelj kome sam ja činila usluge stao je na stranu Kije Kockar. Meni to ne smeta, jer treba biti na strani slabijeg. Ja sam veličanstvena glumica, Kija nije. Imam 80 godina i ne može mene producent da zaliva fekalijama zbog Kije Kockar.

Nakon toga, glumica se osvrnula i na prozivanja u medijima i to upravo od strane rijaliti zvezde. Ono što je posebno iznerviralo jeste to što su je Katarina Živković i Kija prozivale u jednoj emisiji.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

- Dve ličnosti koje su diskutabilnih vrednosti, rijaliti pobednice su me ismejavale. Ja sam isto rijaliti zvezda i znam da je to lakše nego biti glumačka zvezda - objasnila je ona i dodala:

- Kija se sa mnom ponaša potpuno licemerno, kada god me sretne uvek mi kaže da me poštuje, a onda ode u emisiju i ismejava me.

Tokom gostovanja Eva se osvrnula i na Katarininu i Kijinu karijeru, a potom iskoristila priliku da čestita Luni Đogani rođenje ćerkice i istakne da je ona od rijalitija najviše profitirala.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/Grand Online/M.M.

