DŽABA JE DARKO LAZIĆ OTIŠAO U NEMAČKU: Skovao plan s vozačkom a ako ga uhvate da se voza po SRBIJI, mogao bi baš gadno da prođe

Pevač Darko Lazić neprestano je u središtu dešavanja mnogih medija zbog svojih prestupa. Najveću pažnju privukao je njegov buran život koji ga je doveo do oduzimanja vozačke dozvole i brojnih prekršajnih prijava.

Naime, Laziću je još 2013. godine oduzeta vozačka dozvola, ali on se nije obazirao na to, te se vozio svojom limuzinom u svakoj prilici i to bez isprava. Za taj prekršaj je više puta kažnjavan, a kada je 2018. godine doživeo i tešku saobraćajnu nesreću kod Brestača, pa jedva izvukao živu glavu, obećao je da više neće sedati za volan, ali čini se da čim mu je „laknulo”, on je svoje reči pogazio. Prema pisanju domaćih medija, on ima na umu da ode u Nemačku i položi vozački, te da se tako sa inostranom dozvolom slobodno kreće ulicama.

Povodom ovoga dvokat Milenko Milisavljević objasnio je da Laziću planovi neće uspeti, budući da MUP može da mu oduzme i stranu dozvolu, što znači da će doživotno ostati bez isprava.

Advokat objašnjava da ako nekome bude zabranjeno upravljanje vozilom bilo koje kategorije u Srbiji, ta osoba ne bi smela da vozi kod nas čak i sa stranom dozvolom, te da su novčane kazne ogromne.

– Ako se rutinskom kontrolom ustanovi da upravlja vozilom neke kategorije, a ne sme, predviđeno je 15 dana zatvora ili novčana kazna do 120.000 dinara. Uz to mu ide 14 kaznenih bodova i nova mera od osam meseci zabrane. Kazna se u Srbiji dobija na ime, a ne na dozvolu. Ukoliko upravlja domaćim vozilom, a ima stranu i domaću dozvolu, MUP može da mu oduzme stranu dozvolu u upravnom postupku – objasnio je advokat Milisavljević.

Advokat dodaje da državljanin sa prebivalištem u Srbiji, ne može da vozi kola srpske registracije sa stranom dozvolom.

- Sa stranom dozvolom može da upravlja stranac koji ima privremeni boravak u Srbiji, ali posle godinu dana mora da podnese zahtev za našu dozvolu. Sa stranom dozvolom može da upravlja naš državljanin koji ima nastanjenje u inostranstvu, ali mora da u roku od pola godine zameni stranu dozvolu našom - dodao je on.

Lazić je porkomentarisao navode da ide u inostranstvo zbog polaganja vozačkog ispita, pravdajući se da želi novi, mirniji i drugačiji život.

- Posle letnje sezone selim se u Nemačku i to je moja definitivna odluka. Odlučio sam da u inostranstvu započnem neki sasvim novi život. Imam 30 godina, dosta je bilo za*ebancije. Živeo sam i proživeo, a sada je vreme da nešto stvorim u životu. U planu mi je da u Nemačkoj otvorim kafanu ili restoran… Imam doživotnu zabranu vožnje, ali mogu ponovo da polažem u Nemačkoj. Srećom, nisu mi u Srbiji oduzeli dozvolu za motor i za traktor. Imam dedin traktor i vozim ga kada radim na njivi. Motor vozim od dvanaeste godine. Kada sam besan i nervozan, sednem da se provozam do Novog Sada ili do Zlatibora. Tako zaboravim na sve probleme i vratim se kući pun pozitivne energije - rekao je Lazić ranije.

