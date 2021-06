MI SMO SE RAZUMELI, JER SMO BEOGRAĐANI! Vanja Bulić otkrio detalje Acine autobiografije, a JEDNO ga je POSEBNO ŠOKIRALO

Sve laži o meni su istinite i sve istine o meni su lažne. Ovim rečima poznati folker Aca Lukas započinje svoju knjigu. Uopšte i ne čudi što obožavaoci popularnog pevača nestrpljivo čekaju njegovu autobiografiju "Ovo sam ja". Iako Aca važi za nekoga ko je bez dlake na jeziku, na osnovu najave koja kaže da je knjiga: "iskrena od bola", otvorena kao lična karta, ispovest bez dlake na jeziku "večito lošeg momka naše estrade", i pokazuje "šta znači živeti život koji je uvek na crti", onda možemo da zaključimo da još uvek nije sve rečeno.

O ovome je danas u "Pulsu Srbije" govorio Vanja Bulić.

foto: Kurir televizija

- Mene je Aca prozvao na televiziji da ću ili ja raditi knjigu ili niko drugi. Onda smo se on i ja čuli i ja sam mu rekao da ako neko drugi piše knjigu o njegovom životu, onda to nije autobiografija. A samo ako pročitate šta on piše na svom Instagramu videćete da su to sve mali eseji. Acine reči imaju literatnu žicu. Od svih njegovih intervjua napravio sam osam poglavlja, a tek onda sam razgovarao sa Acom o priči - kaže Vanja i dodaje:

- On i ja vrlo slično razmiljamo, i on je lepo rekao da se dobro slažemo zato što smo oboje Beograđani. To je poseban svet.

foto: Kurir televizija

Mnoge stvari bile su iznenađujuće u Acinoj knjizi, a kako Vanja kaže najviše ga je šokiralo ono što je ostalo van dela.

- Bio sam više iznenađen onim stvarima koje nisu ušle u knjigu. On je vrlo direktan, pa smo morali da korigujemo i da izostavimo neka imena. Ali uz sve šale najviše ljubavi izrečeno je upravo o njima - kaže Vanja.

foto: Kurir televizija

- Ima zaista nekih stvari o kojima nikad nikome nije pričao, poput lečenja i ludovanja u Parizu. A posebno je interesantan njegov period detinjstva, to je kao "Grlom u jagode" samo dvadeset godina kasnije. Imamo i seriju. Dakle da se oslika jedan momak danas ovakav kakav je - kaže Vanja.

Knjiga i počinje najvažnijim delom iz njegovom života, a to je zatvor, kada je bio uhapšen u akciji "Sablja".

