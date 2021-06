3 PUTA OTKAZIVALA SVADBU, A SAD JE DEFINITIVNO! Pevačica sprema VELIKO SLAVLJE, otkrila sve detalje!

Pevačica Biljana Sečivanović prošle godine stala je na ludi kamen sa Aleksandrom Nedićem, a sada je zakazala i svadbeno veselje.

Naime, ona je ceremoniju zakazala za 15. jul, a sada je otkrila koliko se raduje što će ovim povodom okupiti rodbinu, prijatelje i kolege.

- Biće dosta dragih kolega i ne bih volela da nekoga zaboravim. Ako nekoga zaboravim, ako neko slučajno i ne bude pozvan neka ne zameri posle ovih godinu i po dana pauze. Stvarno ne znam šta mi je činiti pošto se ta svadba pomera već tri puta. Nadam se da će sve te mere biti ukinute do jula meseca i da će konačno biti i to crkveno venčanje, da će biti veselje... Meni je to bitno, da budemo veseli, radosni, srećni... - rekla je ona i prokomentarisala to što joj pojedine kolege nisu čestitale:

- Par ljudi su me iznenadili da mi nisu čestitali, ali možda nisu ni gledali televiziju i čitali vesti.bi

