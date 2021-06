POZNATI DOŠLI DA PODRŽE LUKASA! Folker predstavio knjigu, pa otkrio koji deo mu je NAJEMOTIVNIJI! (VIDEO)

Pevač Aca Lukas napravio je svoju prvu promociju autobiografske knjige "Ovo sam ja".

"Dosta je izašlo onog čega nema u knjizi, ali dobro. Ljudi koji su pročitali kažu da je bilo "bez komada", već su pročitali bez pauze", rekao je Lukas, a potom otkrio koji deo mu je najemotivniji.

"Onaj deo o detinjstvu mu je najemotivniji. Ne bih zadržao ništa za sebe, ali onda bi knjiga imala 5000 stranica", ispričao je.

foto: Emilija Jovanović

On je u njoj opisao detalje svog života, i otkrio sve pikanterije. Mnoge javne ličnosti došle su da podrže Lukasa, a među njima su pevačica Ivana Selakov, glumac Milutin Mima Karadžić, voditeljka Dragana Katić.

1 / 12 Foto: Emilija Jovanović

Potom je stigao i njegov kolega Aco Pejović, kao i bivši fudbaler Dragan Džajić.

1 / 5 Foto: Emilija Jovanović

"Nisam ni znao da je pisao knjigu, kao pravi književnik, noću je pisao. Pre neki dan sam čuo da je napisao. Da mi je rekao, ne bi imao mira on. Ne znam da li sam u knjizi, ali ne bi me to iznenadilo. On je čovek koji ima o čemu da piše, njegov život je takav da ima mnogo toga da kaže", rekao je Pejović.

Na pitanje da li je razmišljao da on napiše knjigu, Aco je odgovorio:

"Nisam razmišljao, ali naravno da bih imao o čemu da pišem. Kad budem pročitao njegovu možda shvatim da ne treba da pišem. Njegov život nije skandalozan, on već 30 godina živi na takav način, tu nema skandala, to je on. Da je drugačiji, ne bi bilo to to. To je rokenrol, rokenrol nije samo muzika već i način života", zaključao je Aco.

04:20 ACO PEJOVIĆ KOD LUKASA! Njegov život nije SKANDAL, već rokenrol

Kurir.rs/M.K/I.B.