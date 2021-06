KIJA VEĆ RASKINULA VEZU SA FUDBALEROM! Kockareva otkrila šta je razlog, pa priznala da li bi se POMIRILA sa Dimitrijevićem! VIDEO

Kristina Kija Kockar stavila je tačku na vezu sa bivšim fudbalerom Milošem Dimitrijevićem Čavom kojeg je nedavno predstavila javnosti.

Naime, ona je otkrila da je do kraha romanse došlo zbog daljine. A mnogi komentarišu da je raskinula i pre nego što se smuvala, jer je veza kratko potrajala.

foto: Printscreen

- Daljina je presudila, i dalje gajim emocije, ali ne želim da spustavam svoje uspehe zbog nekog drugog. On je divan dečko, bivši fudbaler, preduzetnik i ozbiljan u svom poslu, nerviralo me je sto svi pišu bivši ove i one, kad je on mnogo više od toga - rekla je Kija i otkrila da li će možda obnoviti vezu;

- Bili smo duže zajedno, već smo se jednom pomirili, tako da nije nemoguće da se to opet desi, ali za sada sam sama.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/M.K/I.B.

Bonus video:

00:09 KIJA ISPUNILA MAMINE ZAHTEVE! Nadica je tražila od ćerke da uradi OVO, a KOCKAREVA se odmah pohvalila: Bako, srećan rođendan!