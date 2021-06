STOJIM IZA SVAKOG SEKUNDA SVOG ŽIVOTA! Lukas o njegovoj autobiografiji koja je izazvala BURU U JAVNOSTI: Mnogo toga NIJE NAPISANO!

Pevač Aca Lukas je održao promociju svoje autobiografije "Ovo sam ja", a sada je pričao o nekim delovima iz knjige.

- Ja stvarno stojim iza svakog sekunda svog života, šta god da sam uradio, lepo ili ružno. Ljudi mi stalno govore da imam dosta interesantnih stvari iz svog života i da to treba da napišem. Ali hteo sam da budem iskren, a meni se moj život dopada, kakav god da je bio. Ja sam iz svih svojih grešaka naučio. Ništa nije ulepšano osim naslovne fotografije na knjizi - počinje Lukas i nastavlja:

- Nije postojao specijalan razlog da sad objavim knjigu, oko mene je sve stihija neka i ne razmišljam puno o periodima i da čuvam nešto za neki poseban datum. Zanimljiva anegdota u knjizi je kada sam bio u Austriji i kada mi je čovek rekao da jako ličim na Acu Lukasa, pola sata je pričao kako ličim na njega, pa kad je shvatio da nisam, onda je počeo da priča gde smo on i ja bili i šta smo radili. I onda sam mu ja na kraju rekao da sam to ja, malo sam bio grublji, ali me je kupio.

Lukas je pričao i o svojim roditeljima, te ispričao anegdotu kada je nastupao na jednom takmičenju u 4. razredu osnovne i to kako ga je majka obukla.

- Roditelji su mi bili inženjeri, svi znamo Mrkonjića, on nije dugo znao ko mi je otac pa se iznenadio. Nisu bili moji roditelji strogi ali sam ih slušao, takvo je vreme bilo, za razliku od ovog današnjeg. Ja sam voleo da pevam kada sam bio klinac, bio sam 4. razred, bilo je neko takmičenje i ja učestvujem tu, dečko koji me je pratio na gitari je bio 8. razred. Svi su se furali tad na rokere, a mene je majka obukla u teget štofane pantalone, belu košulju i jedan ultra karirani prsluk sa žutim dugmićima. Ona je mislila da je to tako sjajno, pratila je modu dobro (smeh). Zalizala mi je kosu, pa se videlo da imam klempave uše. Ja sam plakao i pevao, osvojio sam treće mesto, ali sam hteo da pobegnem odatle.

Lukas je istakao da nije imao nameru da bilo šta ulepšava, ali i da nije bilo moguće da se ceo njegov život pretoči u knjigu jer neke stvari koje su mu se desile nisu bile za to.

- Nisam imao dilemu da nešto ispričam, mnogo toga nije napisano, morao bih da napišem enciklopediju od 2000 strana. Ima nekih stvari koje smo propustili, ali su to neke stvari koje se i ne stavljaju u knjigu. I to loše što sam stavio, neće to biti da neko ko čita može to da uradi. Ja ne mislim da sam baba Vanga da znam šta će da mi se desi iza ugla, ali možda mogu da procenim nešto iz neke slične krivine koja mi se desila - rekao je on pa se osvrnuo na prvo poglavlje "Zatvor":

- Ja sam taj zatvor i sve što mi se desilo u životu shvatio da je moralo tako da bude. Od svih događaja tih ružnih interesantno je da sam ja zapamtio ventilatore. "Sablja" je bila tada, bili smo u nekoj sobi i dobili su po dva mokra peškira dva tipa da nas hlade i tako sam ja to zapamtio.

- Imao sam za ovih 50-ak godina i ljubavni život, eto desilo se. U ovoj knjizi nikoga nisam pljuvao ni ocrnio, a oni koji pročitaju shvatiće da sam te žene koje sam voleo i pohvalio. Knjiga se analizira kada se pročita od prvog do poslednjeg slova, a glupo mi je da komentarišem bilo šta dok se knjiga ne pročita jer se onda vade stvari iz konteksta. Ja ne mogu da budem snob, ne znam u čemu je poenta da sam ja zato što sam Aca Lukas, da ja nešto ne valjam. Mene toliko ljudi voli, rekao je Lukas u jutarnjem programu "Novo jutro".

