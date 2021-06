SLAĐA ALEGRO I ŽENA OD SULTANA O SILIKONIMA I SKANDALIMA NA ESTRADI: Pevačice ukrstile mišljenja, a u JEDNOM SU SE SLOŽILE!

Slađa Alegro smatra da mlade devojke ne treba da ugrađuju silikone, dok njena mlađa koleginica Tijana Milentijević kaže da je to skroz u redu ukoliko ne preteruju.

Pevačice i dobre drugarice ukrstile su mišljenja o tabu temma. Slađa i Tijana nisu saglasne oko silikona, ali su obe jasnog stava da nasilnike treba odmah prijaviti, kao i da skandali nisu recept za uspeh na estradi.

- Da li su skandali recept za uspeh na estradi?

- Nisam skandalima došla na mesto na kom sam danas, tako da definitivno nisam za to. U suštini, zavisi šta je za koga uspeh. Za mene su to dobre pesme, posećeni nastupi i karijera bez ikakve mrlje. Time sam se vodila i ponosna sam na to, rekla je Slađa.

- U Srbiji je, nažalost, takva situacija da skandali jesu recept za uspeh. Ali ja nisam neko ko bi želeo da karijeru gradi na skandalima. Nekada vam se skandali dogode iako to ne želite. Ne možete uvek sve da kontrolišete, ali nisam za pravlje nje cirkusa samo da bih bila u žiži interesovanja, rekla je Tijana.

Silikoni - da ili ne?

- Da. Treba uraditi sve što mislite da će vam ulepšati život i dići samopouzdanje. Nikako po svaku cenu, nikako ako nije sa merom i ukusom i, što je najbitnije, nikako ako ste mladi. Lepota je ipak iznutra. Kada to shvatite, život će vam biti kvalitetniji i lepši, rekla je Slađa.

- Jesam za silikone ukoliko žene stavljaju u granicama normale. Ni u čemu ne treba preterivati, pa ni u tome. Ne volim da vidim kada neko previše napumpa usne ili grudi. To mi je degutantno, rekla je Tijana i složila se sa Slađom da ne treba preterivati.

Da li je broj pregleda na Jutjubu merilo popularnosti?

- Ne ako imate izgrađenu karijeru, svoju publiku koja vas prati i razume vaše poteze. Merilo je samo broj vaših nastupa i vaša pesma koju publika peva na tim nastupima zajedno sa vama. Džaba vam pregledi na Jutjubu ako publika na nastupima ne peva sa vama uglas. U tome je čar našeg posla, rekla je Slađa.

-Jesu! Danas je sve na društvenim mrežama i Jutjubu, tako da mislim da su pregledi neko merilo popularnosti. Ali najveće merilo su ljudi koji dolaze na naše nastupe, rekla je Tijana.

Da li žena treba da prijavi nasilnika čim je prvi put udari?

- Naravno, to se podrazumeva! Ne sme niko nikoga nikada da udari, niti da ga psihički maltretira. Svako ko je zlostavljan mora da prijavi nadležnim institucijama, i to odmah! Ne sme da čeka... Ne sme da veruje da će biti samo jednom, jer se nikada ne zaustavi na jednom udarcu, rekla je Slađa.

- Žena treba da prijavi nasilnika, posle prvog puta će uvek biti i drugog. Mora da stavi sebe na prvo mesto! Svaki dan pročitamo kako je neka žena zlostavljana ili ubijena. To je uzelo maha. A koliko je tek onih koje ćute, jer se boje da prijave nasilnika. Ali budite hrabre, smognite snagu i učinite to. Jer, u suprotnom, nikada neće prestati. Ja sam svojim primerom pokazala da sam za to da svaki vid nasilja treba prijaviti, rekla je Tijana.

