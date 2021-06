PRVI KRISTIJANOV INTERVJU NAKON DISKVALIFIKACIJE: Otkrio sve o dugu od 50.000 €, spomenuo ŽENU, a evo da li će ostati sa Kristinom

Kristijan Golubović, koji je diskvalifikovan iz "Zadruge" zato što je nasrnuo na Miljanu Kulić, kaže da je Kristina Spalević sa kojom se švalerisao u rijalitiju bolja u krevetu od njegove supruge Ivane.

U šokantnom intervjuu žestoki momak je otkrio kakav je se*s imao sa ljubavnicom, a kakav sa ženom.

- Kristina i Ivana nisu ni za poređenje kada je reč o se*su! Ivana je čedna, umerena, normalna. Nema promiskuitetne ideje, njene poze su misionarske. Nema oralne, ni analne hirurgije. Ne postoji ni šala na tu temu. A kod Kristine može sve. Ona je raketa u se*su. Kod nje nije samo se*s u pitanju već ludačka energija. Govorili su mi: "Ku*va je, nije lepa", ali naše energije se poklapaju. Ona je moja srodna duša.

Hoćeš li biti sa Kristinom ako ti žena ne oprosti?

- Ne znam, dobra je ona, ali je pogrešila što je hvalila Cara i Čorbu. Ja sam "old skul men", a ona je Instagram devojka. Obećao sam Kristini da ćemo probati ukoliko tok stvari ostane isti. Sada imam preča posla, moram da rešim status sa Ivanom. Sve sam joj dao, sve je na njeno ime, tako da imovinu nećemo deliti. Ja u grob nosim jedno odelo, ne treba meni ništa. A koja je bolja u krevetu - Kristina ili Stanija?

- Sa Stanijom zvanično nisam bio.A što ne priznaš, kada svi znaju da ste bili zajedno?

- Za Staniju sam čuo od dobrog druga da je srednje žalosna u krevetu. Ne može da se poredi sa Kristinom, ona je atomska bomba. Sa njom na tu temu može da se takmiči samo nekoliko jakih po*no-glumica na svetu. Ostale su male bebe. Mi smo najmanje bili u krevetu. Penjali smo se po zidovima, po plafonima, zavlačili se svuda. Radili smo se*sualne akrobacije: stojeve, čučnjeve, kolica... Ja sam se*sualni mađioničar! Meni se i danas javljaju devojke sa kojima sam bio u srednjoj školi, a koje su sada udate, da se poneki put vidimo!

Izbačen si iz "Zadruge" zato što su nasrnuo na Miljanu. Zašto si digao ruku na ženu, kada ih toliko voliš?

- Miljana me je grebala i raskrvarila mi ruke, a ja joj nisam ništa uradio. Ljudi iz produkcije su bili ubeđeni da bih je ubio da tu nije bilo obezbeđenje jer mi je opsovala sina, ćerku i majku u grobu. Zatim su rekli da je zvalo društvo za zaštitu žena i žalilo se još onda kad sam navodno gušio Kristinu. Ja sam je samo držao da je smirim, a ona se samo olabavila kada sam joj prstom pritisnuo jednu tačku.

Da te obezbeđenje nije zaustavilo, da li bi udario Miljanu?

- Nikada! Kada je skočilo obezbeđenje na mene, smirio sam se i otišao u hotel da se kupam. Došli su i rekli da sam diskvalifikovan. Tako su me bez razloga izbacili i iz "Farme"! Za Miljanu nisu batine, jer je poremećena žena. To bi bilo kao da bolesnika biješ. Nju treba bacati u vodu i polivati je. Doktori ludacima daju injekciju u vrat i oni se smire. Posle je na jačim terapijama i tako ukrug do sledeće agresije. Tako sam ja radio sa Miljanom - polijem je vodom i ona zaboravi na bes dok se presvuče.

Da li si izgubio novac zbog diskvalifikacije?

- Dali su mi pare unapred, ali treba još nešto da mi isplati. Neću im platiti 50.000 evra jer ja ništa nisam uradio. Izbacili su me iz predostrožnosti, da se ne bih svetio Miljani.

Da li je tačno da ste imali se*s?

- Ja sam odlazio kod nje u apartman da bih išao u WC, jer je naš bio pretrpan gov*ima. Tamo sam vršio nuždu i malu i veliku i mastu**irao sam. Ja sednem go, ona mi uleće u kupatilo i viče: "Daj mi ga, molim te." Gledala me je kroz ključaonicu kao se*sualni manijak. Svoje intimne delove tela brisala je mojim stvarima. Golgotu sam zbog nje preživeo. Ona je poremećeni klovn koji izaziva pažnju. Nismo imali se*s! Uletela je sa čašom "koka-kole" kada sam bio pri kraju mastu**acije. Tražila mi je se*s, rekao sam da nema šanse. Završio sam mastu**baciju u tu njenu čašu, a ona je sve popila.

Kurir.rs/Informer/M.M.

