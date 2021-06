ANA GRMI U TIGRASTOM KUPAĆEM, TURCI POLUDELI ZA NJOM! Smršala 50 kg, a sada pokazala IZVAJANO TELO (VIDEO)

Pevačica Ana Nikolić trenutno uživa sa ćerkom Tarom na odmoru u lukusznom letovalištu u Turskoj, a sada se oglasila na Instagramu.

Naime, Ana se obratila svojim fanovima dok je bila na plaži, te je pokazala svoju figuru u tigrastom kupaćem kostimu.

foto: Printscreen

Inače, Ana je jednom prilikom priznala da je imala 105 kilograma i da je smršala više od 50, a sada je i pokazala zategnuto telo.

foto: Printscreen

- Da, moja kilaža je tema broj jedan zadnjih tri-četiri godine. Valjda spadam u onu grupu ljudi koji nose taj krst da je sve zanimljivo što je vezano za njih. Iskreno nisam mnogo zbog toga srećna, za moj posao je to dobro, a privatno me veoma nervira. Volela bih da sam u nekim momentima nevidljiva. Kilaža, pa kilaža. Prvo je bilo što si debela, sada ne valja što sam mršava. Nikada ništa ne valja. Kako sam smršala? Tako što sam smanjila unos kalorija za sedamdeset odsto, jedem sve, ali u veoma malim količinama. Treniram mnogo, skoro svakog dana. Pijem svoje tablete za mršavljenje, to je jedini način i jedina istina za moje mršavljenje. Pre svega, odluka u glavi, jer dugo mi je trebalo da odlučim. Kada sam odlučila i presekla, onda je sve išlo svojim putem. Nije bilo lako skinuti jednu celu sebe, ali sve je stvar odluke - ispričala je Ana u emisiji "Amidži šou".

Kurir.rs/I.B.