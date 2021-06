IVANA I JA NISMO IMALI DINARA, SAMO JEDNO DRUGO, VOLIM JE! Ša priznao da PLAČE zbog bivše žene, a ovako se sada PERE od Tare!

Nenad Aleksić Ša odgovarao je na pitanja, a tom prilikom otkrio je da i dalje voli bivšu suprugu Ivanu Aleksić.

- Posle noćašnjiih pitanja i tvojih odgovora i pitanja kada nisi mogao ništa da kažeš, posle razgovora sa Đedovićem da li možeš da kažeš da je to ljubav što osećaš prema Ivani? - glasilo je pitanje voditelja.

- Ajmo skroz iskreno. Da volim Taru, volim, znaju svi. Kroz period otkad je otišla, kroz pitanja, činjenice. To da ne verujem u stvari. Na pitanjima novinara kad je doprelo do mog mozga, počeo sam da razmišljam o Ivani svaki dan, svaki detalj. Nisam 10 meseci razmišao o putovanjima, šta smo prošli i šta smo radili. Kako je Marko rekao na sam pomen Ivane, reagujem. Da, volim Ivanu - rekao je on i nastavio.

- Pitao si me zbog koga plačem noću? Lomi se. Da je Tara po izlasku bila posvećena meni, da se oglašavala kao moja podrška, da mi je dala punu podršku, da je pokušala da dođe do mene, ja bih sa Tarom kad izađem nastavio. Ja sam svoju ljubav dokazao. Ja nisam dobio ništa za uzvrat. Dobio sam Tomovića, Mensura, likove koji su mi nebitni. Ajde da sam bio smrad, ali sve najbolje sam uradio. Vagaš, prelomi se, šta si uradio. Us*ao si se u život ženi koja ti je dala ljubav. Ja sam Tari dao minimalno u odnosu na ono što je meni ljubav. Ivana i ja nismo imali dinara, ni ona ni ja, imali smo jedno drugo. Imali smo nas. Napravili smo imperiju. Napravili smo sve zbog ljubavi. Jedni baloni ne znače ljubav. Sa druge strane likovi iz rijalitija. Ja sma Nenad Aleksić Ša - rekao je reper u jednom dahu.

