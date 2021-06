NARAVNO DA JE TO DOŠLO I DO MENE: Silvija prokomentarisala PRELJUBU oca Đoleta, dala savet Vesni, a onda se uključila i SLAĐA!

Silvija Đogani, ćerka densera Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić po profesiji je vaspitačica, ali muzika je njena prva ljubav koju je zapostavila. Odlučila se za veliki povratak na scenu, a roditelji su joj ogromna podrška.

Snimila je pesmu "Tvoj pogled" i prezadovoljna je reakcijama:

- Pesma ima već 200.000 pregleda na Jutjubu tako da sam prezadovoljna, osećam se kao da sam snimila prvu numeru. Mnogo sam uložila u nju, verujem da će biti veliki hit - rekla je pevačica u "Pulsu Srbije", a potom dodala da joj prijaju poređenja sa majkom Slađom.

- Mnogo mi prijaju takvi komentari, Slađa je lepa žena za svoje godine, izgleda fenomenalno - rekla je Silvija, a potom imala i komentar na navodnu preljubu Đoleta Đoganija i natpisa da je prevario suprugu Vesnu.

- Naravno da je to došlo do mene, čula sam se s tatom i znala sam da je u pitanju glupost. Mene to ne dotiče, a volela bih da i njih sve manje uznemiravaju takve stvari - rekka je pevačica.

Nešto kasnije u se emisiju putem Skajpa uključila i Delibašićeva koja se javila sa Srebrnog jezera gde trenutno odmara.

Slađa je pričala o stanju na estradi i kakve nade polaže u karijeru njene ćerke:

- Za estradu moraš da imaš veliki talenat, jer to je nešto što prepoznaje publika. Mnogo je bitno da čovek prvenstveno bude zadovoljan samim sobom da bi i publika mogla da oseti tu energiju. Što se tiče Silvije bila sam jako skeptična, ona je svestrana osoba, od glume do sviranja klavira, zna jezike, nema onoga što ona ne zna, ali eto ona je odlučila da se upusti u muziku i ja bih stvarno želela da ona dugo, dogo traje u tome - rekla je pevačica i dodala da se ne druži sa kolegama sa estrade, ali da joj uopšte ne nedostaju:

- Nije da se nešto previše družim, ne izlazim u neku ruku sam malo i razočarana u ljude, ali sa energijom moje dece i život sa njima stvarno mi daje mnogo elana, kao i čovek sa kojim sam sada - rekla je Slađa, koja je posvećena vrtiću, a o povratku na scenu ne razmišlja.

- Planiram da otvorim još dva, tri vrtića. Zaista sam shvatila radeći ovo da sam to ja, nastupi mi uopšte nisam na pameti - rekla je Slađa.

Dok majka ne namerava da se vraća na scenu, Silvija je otkrila svoje dalje planove:

- Snimam drugu pesmu koju ću objaviti u septembru, ona je nešto malo sporija, obradiću numeru iz '92 godine. Ionako se vraćaju devedesete, a ja ću ovu pesmu uraditi u trep fazonu - rekla je Silvija.

