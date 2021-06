OBJAVILA RASKID, PA POZIRALA U GAĆICAMA! Kija Kockar u NIKAD PROVOKATIVNIJEM izdanju USIJALA društvene mreže! (FOTO)

Pevačica i pobednica "Zadruge" Kristina Kija Kockar redovno sa svojim pratiocima na društvenim mrežama deli najzanimljivije trenutke iz svog života, a njena najnovija objava privukla je veliku pažnju.

Naime, Kija je na svom Instagram nalogu objavila svoje fotografije na kojima pozira u provokativnom izdanju. Kockareva se slikala dok je na sebi imala kratku belu majicu i gaćice, a njeno telo dospelo je u prvi plan, što su njeni pratioci oduševljeno komentarisali.

Podsetimo, Kija je nedavno izjavila da više nije u vezi:

- Daljina je presudila, i dalje gajim emocije, ali ne želim da spustavam svoje uspehe zbog nekog drugog. On je divan dečko, bivši fudbaler, preduzetnik i ozbiljan u svom poslu, nerviralo me je sto svi pišu bivši ove i one, kad je on mnogo više od toga. Bili smo duže zajedno, već smo se jednom pomirili, tako da nije nemoguće da se to opet desi, ali za sada sam sama - rekla je Kija.

