KRISTIJANA GOLUBOVIĆA ČEKAJU BATINE?! Kristinin ljubavnik mu preti: Nije SMEO da mi se ZAMERI?!

Prijatelj bivšeg robijaša Kristijana Golubovića, koji je diskvalifikovan iz "Zadruge" zbog fizičkog nasrtaja na Miljanu Kulić, navodno tvrdi za domaće medije da je njegov drugar u velikom problemu zbog ljubavnice Kristine Spalević.

Kristijanov prijatelj je otkrio da ona u spoljnom svetu ima ljubavnika koji planira da se osveti Goluboviću zbog svega.

– Taj tip je lud, poslao je poruku za Kristijana da će morati da se bore za Kristinu po starinski, prsa u prsa na megdanu! Kaže on da Kristijana čekaju batine posle "Zadruge", a ja sam mu se samo nasmejao. Čuj da bije on Kristijana, ali OK, gledaćemo i taj šou – zaključio je izvor za Skandal, prenose mediji.

