SRBI IMAJU NAJMANJE ŠANSE ZA POBEDU! Saša Popović otkrio sve o FINALU ZVEZDA GRANDA, evo šta je rekao o GLASANJU i novoj sezoni!

Saša Popović govorio o finalu "Zvezda Granda" koje će biti održano večeras.

Saša je ispričao zbog čega je odlučio da ove godine promeni način glasanja, te da o pobedniku odlučuje samo publika, iako je ranijih godina i žiri glasao u finalu.

- To sam uradio da bismo izbegli prijateljstva u glasanju. Neko je dobar sa nekim od mentora, pa njegovom kandidatu da 12 poena i slično. Zato sam odlučio da bude samo sms glasanje, da samo publika odlučuje - rekao je Popović u pomenutoj emisiji.

foto: Printscreen

Popović se osvrnuo i na to kako će tačno izgledali veliko finale muzičkog takmičenja.

- U prvom krugu se predstavlja svih 16 finalista i ne smeju da pevaju više od 3 i po minuta. Nakon prvog preseka ispada 8 takmičara. U drugom krugu imaju po 2 i po minuta i ispada 4 takmičara, ostaje 4. U trećem krugu ispada još dvoje, i na kraju ostaje dvoje, to je kao superfinale. U svakom krugu sa jednog telefona može da se pošalje najviše 20 sms poruka za jednog takmičara - objasnio je Saša.

Popović je zatim rekao da, sudeći po iskustvima od prethodnih godina, smatra da takmičari iz Srbije imaju najmanje šanse za trijumf.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Bosanci, Crnogorci i Makedonci ludački glasaju, a Srbija kao da spava u finalu. Otkad je takmičenje regionalnog karaktera, po sms glasovima takmičar iz Srbije nikad nije pobedio, jedino je 2017. godine po glasovima žirija pobedio Aleksa Perović. Mislim da u ovom trenutku najviše šanse ima neko iz Bosne, Crne Gore ili Makedonije, ali nikad se ne zna, možda se Srbija probudi - rekao je čelnik "Granda", koji se zatim osvrnuo na narednu sezonu, koja počinje na jesen.

- Nema promena u žiriju, ovo je najbolji žiri do sada, a prošlo je više od 200 ličnosti. Imaćemo fantastičnu scenografiju, to mogu da kažem, i radimo po onom sistemu da je prvo kolo slepa audicija. Biće manje kandidata sledeće godine iz ovog razloga - ranije je bilo manje kandidata i 18 krugova do finala, a sada do finala ima 8 krugova. Bolje je kada ima više krugova, jer se kandidati više puta pojavljuju, mora da postoji neki kontinuitet. Tako oni već za vreme takmičenja postaju zvezde - rekao je direktor Granda u jutarnjem programu na Prvoj.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:18 IVA GRGURIĆ U NAJPROVOKATIVNIJEM IZDANJU DO SAD! Objavila SNIMAK u kom je pokazala ČIME raspolaže i ZAPALILA mreže! (VIDEO)