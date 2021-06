SVE TAJNE ŽIRIJA TAKMIČENJA ZVEZDE GRANDA: Da li će u narednoj sezoni ostati u ISTOM SASTAVU, zavisi isključivo od SAŠE POPOVIĆA!

Žiri sa nestpljenjem iščekuje večerašnje finale muzičkog takmičenja i potajno se nada da će baš njihov kandidat izvojevati pobedu, ali ne kriju da im je mnogo lakše što će to odlučiti publika, a ne oni.

Marija Šerifović, Viki Miljković, Snežana Đurišić, Aleksandar Milić Mili, Ana Bekuta pamtiće ovu sezonu takmičenja “Zvezde Granda” po velikom broju sjajnih kandidata. Šou je bio potpuno nekarakterističan za prethodne godine, jer je obuhvatio dve sezone u jednu zbog pandemije, ali su ga takođe obeležili i mnogi skandali, poput diskvalifikacija takmičara i oštrih svađa između pevača. Za titulu najboljeg boriće se 16 finalista iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, a ove godine pobednika “Zvezda Granda” bira isključivo publika i to SMS glasanjem, a nagradni fond „Grand produkcije“ je izuzetno vredan.

- Ono što je ove godine baš impozantno, jeste da imamo toliko dobrih kandidata i jako je teško odlučiti ko će biti pobednik. Sigurno da je do sada takođe ispalo mnogo drugih sjajnih kandidata, ali ono što je pozitivno, divno i ohrabrujuće - Saša Popović vodi o svemu računa. Najveće olakšanje za produkciju i stručni žiri je što će odlučiti publika jer je to za nas u ovom trenutku jako teško - iskrena je Snežana Đurišić.

Ono što se mnogi pitaju jeste da li će žiti ostati u istom sastavu i naredne sezone.

- Mislim da će biti nepromenjen, ali o svim drugim promenama i novitetima jedino zna Saša Popović - ističe Snežana, dok Ana Bekuta objašnjava:

- Ne znam da li ću biti u sledećoj sezoni, to zavisi od dogovara i Saše Popovića. Svakako mislim da ću biti. Jedva čekamo finale i sada prepuštamo sve publici i glasovima- smatra Ana.

Mnogi spekulišu da Aleksanar Milić Mili u svom timu ima pobednika, takmičara Isaka Šabanovića.

- Prezadovoljan sam celom sezonom koja je imala najveću gledanost ikad zabeleženu. Ne razmišljam puno o tome da li imam favorita, mislim da ko god pobedi, svi smo pobednici- kaže Mili, dok Marija Šerifović otkriva na koji način uspeva da većina njenih kandidata ulazi u finale:

- Žiri je taj koji prepoznaje kvalitet mojih kandidata i zato oni i prolaze u tolikom broju. Mi smo samo radili na tome da oni iz kruga u krug budu sve bolji i bolji i samim tim najveći broj njih stigne do finala. Raduju me nova pravila i činjenica da će najboljeg izabrati narod, ali najviše me raduje to što će se ova sezona uskoro završiti - kroz smeh je rekla pevačica.

Takođe je dodala da li će biti deo žirija i u narednoj sezoni.

- Nakon finala, imaćemo jedan kolektivni sastanak na kojem ćemo odlučiti o daljim aktivnostima. Videćemo - kaže Šerifovićeva i komentariše da li zaista postoji netrpeljivost između članova žirija, kako često deluje u programu:

- Mogu odgovorno da tvrdim ispred svojih kolega i članova žirija da sve ono što ljudi gledaju, a gde dođe do grube reči, psovke ili neugodnih komentara, da apsolutno niko od nas to ne doživljava lično. Mi na svakoj pauzi sednemo, porazgovaramo, ručamo, večeramo, družimo se, komuniciramo i to je zapravo jedina istina. Sve ostalo je šou biznis.

