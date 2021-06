ROMANA KONAČNO PROGOVORILA O SKANDALU IZ AUSTRALIJE! Otkrila da li je i dalje sa ISTIM partnerom i zašto se POVUKLA sa scene!

Pevačica Romana Panić prvi put nakon skandala i hapšenja u Australiji progovorila je o celom slučaju.

foto: Printscreen/Premijera

- Ljudi očekuju nešto drugo pa kada me vide onda se razoružaju, to u stvari ništa nije bilo, ti si super. Naravno, ja se preporodila. Ja sam uvek ista! Kroz godine životnog iskustva i karijere, kad vratim godine unazad, ja shvatim da sam ista - priča Romana.

foto: Printscreen/Pink

Ovom prilikom otkrila je da li je sve životne nemire koje je imala sada razrešila.

- Mogu reći da jesam! Bilo je dilema, povukla sam se sa scene, napravuila sam pauzu, htela sam da se ostvarim kao roditelj i mislila sam da je vreme da sve pogledam iz nekog drugog ugla, tako da mi je ta pauza prijala. Izvagala sam stvari, videla sam gde sam, šta sam i idemo dalje - rekla je Romana.

Na kraju je otkrila da li je partner koji je neslavno učestvovao u svemu korz šta je prošla u Australiji i dalje deo njenog života ili još jedna u nizu bivših:

- Nisu bivši! Ne znam zašto množina! Kada si ispunjen, smeješ se, zato imam ovaj osmeh, to je jako bitno. Želim da napravim povratak sa jednom dobrom pesmom, što nije lako pronaći, ali imam nešto u fioci, još sam u potražnji. Nadam se da ću napraviti nešto zanimljiuvo za moju publiku jer nisam dugo. Sve što se desi, desi se s razlogom, ja to nekako više objašnjavam da nas je možda Bog sklonio od nečeg što je gore. Tako da ja sam tim koji se regeneriše lako i u najtežim situacijama se odluči za veru, pozitivu, ustanem i idem dalje - zaključila je Romana Panić u Magazinu In.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:14 CECA SE SA UNUKOM ŽELJKOM BRČKA NA KIPRU! Pevačica pokazala kako uživaju, a evo ko im pravi DRUŠTVO!