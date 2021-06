JELENA KOSTOV PROGOVORILA O SUPRUGU POLICAJCU KOG KRIJE OD OČIJU JAVNOSTI: Divan odnos gajimo godinama!

Pevačica Jelena Kostov otkrila je kako održava intrigu u svom braku sa suprugom s kojim je u braku već 5 godina.

- Nema tu neke intrige, nas dvoje smo stvarno različiti, ali vremenom je tu bilo puno razgovora, da on prihvati moj posao, ja njegov. On radi u policiji, i ja sam uradila jednu savršenu stvar, a to je da nijednog trenutka ne tražim od njega da se slika i pojavljujem po medijima. To je bio naš dogovor od samog početka, tu sam shvatila da je to prava ljubav – priča pevačica.

- On zaista od tih ljudi i kad god me pitaju koji je recept za uspešan brak, ja kažem: "Moj je medijsko neeksponiranje", jer kada narod dobije sve na tacni i za pravo da komentarišu mog supruga i da se mešaju u privatan život, sve ode dođavola – kaže ona, pa nastavlja:

- Mi taj odnos koji je divan gajimo godinama i stvarno sam rekla da ću ostati dosledna tome i nikad se javno neće eskponirati i time mi je pokazao svoju veliku ljubav – zaključuje Jelena u emisiji "Magazin In".

