DOK MRKA NIJE DAO OSTAVKU, NISU NAS OSTAVLJALI NA MIRU! Ana Bekuta o usponima i padovima u vezi s MRKONJIĆEM: Prebrodili smo krizu

Pevačica Ana Bekuta govorila je o životu, navikama, kao i o vezi sa Milutinom Mrkonjićem.

foto: Printskrin/Premijera

Za početak se osvrnula na dijetu koje se godinama pridržava.

- Tražila sam nešto bez šećera. Imaju tri vrste kolača bez šećera, ovo je jedan od njih i mnogo je ukusan. Treba ponekad sebi dati oduška i doći na jedan espreso i kolač u ovim popodnevnim satima, tako da što da ne. Mani me više kilograma i dijeta, svega mi je preko glave, hoću da živim normalno - priča Bekuta.

Razgovor sa njom ne može da pšrođe a da se ne pomene njen izabranik Milutin Mrkonjić.

- On je po prirodi jedan dobar i duhovit čovek, nije namćor, on je taj koji me bodri, daje vetar u leđa, oraspoloži, duhovit je, tako da sam vrlo zahvalna što je pored mene u svakom segmentu života - kaže pevačica.

foto: Privatna Arhiva

Otkrila je i oko čega najčešće imaju nesuglasice.

- Retko imamo nesuglasice i vrlo malo! Kako godine prolaze skoro nikakve. U početku je bilo privikavanja, ali ni on nije poremetio moje navike, niti ja njegove. Važna stavka je prilagođavati se jedni drugima, ako se već volimo. Živimo lepo i harmonično - zaključila je Ana.

Ovom prilikom prokomentarisala je koliko je teško biti sa osobom sa javne scene.

- Neću da se žalim. Moj put je takav kakav jeste, sama sam ga birala. Bilo je uspona i padova, bilo je trenutaka kada se nismo najbolje snašli u medijskom smislu naše veze. U momentu kada je doneo ostavku na mesto ministra, to je najbolja odluka, jer smo dobili mir i ostavili su nas mediji na miru. Ja se trudim da svoju intimu sačuvam za sebe - dodala je.

Kako kaže, najgori period od kada je sa Milutinom bio je sam njihov početak, evo i zašto:

- Bio mi je krizni period u 2012. dok nije dao ostavku, ali mediji su nas ostavili na miru. Nisam razmišljala da okačim mikrofon o klin, jer to bi bio veliki greh da ne radim ono zbog čega me Bog stvori. Prebrodila sam tu krizu, dočekala se na noge i počela da radim. Koncert u Sava Centru mi je bila dodatna snaga i dodatan motiv - dodaje ona.

foto: Printskrin/Premijera

Otkrila je i koja pesma joj je najviše donela u karijeri.

Da nije bilo pesme ''Ja nisam rođena da živim sama'', ne bi ničeg ovog bilo. Ona je potpuno neki novi aranžman i pristup muzici, pre 35 godina, koji je dobio zamah tek poslednjih desetak godina. Moj tadašnji kompozitor je komponovao kao što bi to danas neko radio - kaže Bekuta.

Osvrnula se i na svoje pokojne kolege koje su ovaj svet napustile u periodu za nama.

Svi odlasci su jako tužni nenadoknadivi. Kad mi prolaze kroz misli sve te osobe, svaka od njih je činila nas i prevaspitavala nas. Tek s vremenom ćemo shvatiti ko su bili Šaban i Tozovac i kolika je njihova veličina u muzičkom smislu - zaključila je Ana.

Za kraj je progovorila o svojim unucima, i otkrila kakva je baka.

Ja sam popustljiva, jer sve bake su takve. Uvek treba da postoji ta crta roditeljska ruka, a bake da razmaze decu, to je pravi recept - dodala je za kraj u "Premijera - vikend specijalu".

foto: Printskrin/Premijera

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

05:24 ana bekuta