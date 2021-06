KRISTIJAN IZNAJMIO STAN U BEOGRADU ZA KRISTINU I NJEGA? Golubović se čuo sa ocem svoje LJUBAVNICE, a evo šta ima u planu da URADI!

Kristijan Golubović nedavno je diskvalifikovan iz "Zadruge 4" zbog agresivnog ponašanja, dok je njegova ljubavnica Kristina Spalević ostala u rijalitiju da se bori za što bolji plasman. Golubović navodno planira zajedničku budućnost sa Kristinom, te je navodno iznajmio stan za njih dvoje.

foto: Printscreen

- Golubović ne krije emocije prema Kristini, siguran je da oni mogu da funkcionišu zajedno napolju. Ona je "luda" za njim, a želi da je iznenadi, pa je iznajmio stan u Beogradu, u kom je trenutno sam, a pozvaće je da mu se pridruži čim napusti rijaliti u Šimanovcima - otkriva izvor blizak Kristijanu.

- On je rešio da stan u Kraljevu ostavi supruzi Ivani, ne želi da se vraća tamo i da pravi veći haos od onog kog je već napravio aferom sa Spalevićevom. Ona, međutim, ne želi da čuje za to, već je sve vreme kod majke i ne planira da se vrati u stan. Precrtala je Kristijana za sva vremena i ne zanima je ništa što on uradi - dodaje izvor.

- Kristijan je svestan da veliki deo publike "Zadruge" osuđuje njegove postupke tokom učešća u aktuelnoj sezoni ovog rijalitija. Želi da spase šta se spasiti da u odnosu sa ženom, međutim to ide teško. Svestan je da mu je budućnost kraj Kristine mnogo izvesnija, te želi da ulaže u to. Oprema stan koji je iznajmio i čeka da mu se ona pridruži. Čuo se sa njenim ocem i dogovorio sa njim da se upoznaju čim Kristina izađe iz rijalitija - zaključuje izvor.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/Blic/M.M.

