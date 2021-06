ZVEZDA GRANDA PRIZNAO DA BI NAPUSTIO BOSNU! Ibro Bublin: Zbog ljubavi bih otišao u Srbiju! A evo kakvu devojku TRAŽI!

Pobednik Zvezda Granda Ibro Bublin u intervjuu je otkrio da bi zbog ljubavi živeo u Srbiji.

On je priznao da bi ostavio Bosnu ukoliko bi našao devojku koja bi poštovala njegove roditelje.

A da se zaljubiš u neku Beograđanku, da li bi ta veza bila prelomna da se odseliš za Beograd?

- Kada bih našao neku devojku iz Srbije koja je moralna, koja bi mene poštovala i moje roditelje, koja poznaje moralne vrednosti života, pa zašto da ne. Zbog iskrene ljubavi živeo bih u Srbiji i u Hrvatskoj, samo da ta ljubav bude prava i iskrena.

Kada bi ti neki biznismen ili menažer iz Evrope ponudio dobar novac ili uslove da radiš za njega, da li bi pristao?

- Nema tog novca kojim bi me neko mogao kupiti, a ja pre svega ne volim nikakve uslovr. Mene ne pokreću nikakvi uslovi, već časnost i poštenost. Zašto bi ja trebao da trpim i ko zna kada bi pod tim nekim uslovima to i istrpio. Volium da vodim karijeru u tom nekomn svom privatnom vlasništvu.

Još uvek živiš sa roditeljima. Da li i kada nameravaš da se osamostališ?

- Sve u svoje vreme, ja ne žurim ni u čemu, pa neću ni po pitanju te odluke. Želim samo da ostanem pošten, normalan bez estradnih i privatnih skandala, jer želim da me narod pamti po pesmi, a ne po tračevima.

Da li bi zbog karijere napustio roditeljski dom i odselio u Beograd?

- Svi ovi mladi pevači koji su to učinili su možda po njima doneli dobru odluku. Da su meni sve obaveze tamo, možda bih to učinio. Za sada je meni ovako dobro. Veoma često odem za Beograd, odradim sve svoje obaveze i opet se vratim u Sarajevo.

Ibro je otkrio da priprema koncerte

"Leto je uzavrelo, spremili smo dosta pesama i čekamo lep period da to izbacimo. Krećemo sa velikim koncertima. Počeo sam iz kuće "Sevdaha", bila bi mi čast da me jednog dana priznati u ovoj kući", rekao je on na Fejsbuku.