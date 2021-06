KIJA PROVOCIRA, NA NJOJ SAMO PEŠKIR! Kockarevoj VRUĆE, pa se skroz skinula na terasi i pokazala TELO! (VIDEO)

Kristina Kija Kockar rešila je da se opusti na terasi, a vreli snimak podelila je na Instagramu.

Naime, ona je pokazala kako se rashlađuje u vrelim danima uz masažu. Kija je skinula sve sa sebe, a zadnjicu je prekrila peškirom, te je raspametila muški deo korisnika na Instagramu.

"Kome je vruće neka se masira na terasi", našalila se Kockareva.

Podsetimo, Kija je nedavno otkrila da je raskinula vezu sa bivšim fudbalerom Milošem Dimitrijevićem Čavom kojeg je nedavno predstavila javnosti.

- Daljina je presudila, i dalje gajim emocije, ali ne želim da spustavam svoje uspehe zbog nekog drugog. On je divan dečko, bivši fudbaler, preduzetnik i ozbiljan u svom poslu, nerviralo me je sto svi pišu bivši ove i one, kad je on mnogo više od toga. Bili smo duže zajedno, već smo se jednom pomirili, tako da nije nemoguće da se to opet desi, ali za sada sam sama - rekla je ona.

