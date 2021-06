LUKAS I DALJE DRŽI PAŽNJU FANOVA! Otkrio nove detalje iz braka sa Sonjom, pa progovorio o Sofiji: Htela je da uzme moje PREZIME!

Aca Lukas u autobiografskoj "Ovo sam ja" otkrio je najzanimljivije detalje iz svog burnog života, a jedno celo poglavlje posvetio je bivšoj supruzi Sonji i njihovom braku.

Naime, on je u jednom momentu spomenuo i Sonjinog bivšeg muža Željka Šašića sa kojim ima ćerku Sofiju, i tom prilikom otkrio da je ona navodno želela da uzme Lukasovo prezime - Vuksanović.

- Mnogo sam zavoleo Sofiju, ali nikada nisam ni pomislio da joj zamenim oca. "Zašto sam samo ja Šašić u ovoj kući", pitala je jednog dana. Htela je da promeni prezime Šašić u Vuksanović, ali joj nisam dozvolio. Dete ne može da shvati i prihvati natezanje među roditeljima, smišljene igre, sukob dva ega. Sofija se na Instagramu predstavlja kao Sofija Vu. "Zamisli kako bi se tvoj tata osećao kada bi stvarno to uradila", rekao sam joj jer sam siguran da bih pao u depresiju da se meni tako nešto dogodi - iskreno piše Aca kako je postupio bez obzira na sukob sa Šašićem i ističe da je čak uticao na to da se on viđa sa ćerkom uprkos tome što je Sonja bila protiv toga.

- Duboko su me pogodile njegove izjave: "Ona je s narkomanom", "Moje dete ne može da živi s narkomanom. Uzeću svoje dete". Pričao je kao da sam ja ukrao njegovu ćerku Sofiju. Sonja voli i ume da zaprži čorbu! Njih dvoje su se inatili. Ona neće da ga pozove telefonom. On neće da pozove nju telefonom. A Sofija pati. "Zašto nisi bila kod tate", pitam Sofiju. "Mama mi je rekla da ne idem". "Ne može mama to da ti određuje. Željko je tvoj tata". Uzmem telefon i kažem da pozove tatu. Onda je dovedem kolima do Željkove kuće - kaže folker, a Sofija je u međuvremenu i promenila ime na Instagramu.

- A onda se rodila Viktorija, moje mezimče. S Viktorijom mogu da provodim sate i da mi ništa drugo ne padne na pamet. Ona me umiruje, razneži me, pa se ponekad ponašam kao da smo vršnjaci. Zahvaljujući Viktoriji, obnovio sam školsko gradivo za osnovnu školu - zapisao je folker o najmlađoj ćerki.

Podsetimo, Lukas je i ranije govorio o Sofiji i njihovom odnosu. On je neretko isticao da ju je uvek gledao kao svoju ćerku, međutim, nikada nije želeo da Šašiću preuzme ulogu oca.

Inače, Sofija je pre nekoliko godina progovorila o odnosu sa Lukasom i tada istakla da joj je velika podrška.

- Teško sam podnela mamin razvod, ali navikla sam se. Nema tu više nikakvih problema. Od Ace imam veliku podršku i ljubav. Imam odnos sa njim kao sa pravim ocem. On je kod kuće kao i na TV-u, nikad se ne menja. Sa njim je uvek sve smeh i šala. Aca nikad ne povisuje ton. Kod njega je sve dozvoljeno - naravno, uz dogovor - pričala je tada Sofija.

