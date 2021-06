DALEKO MU LEPA KUĆA! Marinini roditelji PRESREĆNI ZBOG ODLASKA Darka Lazića u Nemačku, Gagićeva je pored njega prošla kroz PAKAO?

Folker Darko Lazić i njegova bivša verenica su raskinuli veridbu, a on je malo nakon toga otišao u Nemačku.

Njeni roditelji su navodno osetili olakšanje kada se to dogodilo i navodno se nadaju da se Marina i Darko Neće pomiriti.

foto: Zorana Jevtić

- Oni su srećni što se sve ovako završilo i nadaju se da se Darko i Marina neće pomiriti. Od starta nisu bili za tu vezu i govorili su Marini da se mane Darka, ali ona nije htela da sluša. Ne misle oni da je on loš čovek, već jednostavno nije za nju. Oduvek je bio problematičan, voleo da popije, menja devojke, pa kako je ona mislila da ga promeni. Što bi Slobodan i Sandra rekli "Ovako je najbolje za sve, daleko mu lepa kuća". Marina se pored njega mnogo kidala i nervirala, a takva nije dobra nikome, najmanje detetu - priča izvor za "Svet", a prenose mediji.

foto: Printscreen

Podsetimo, pevač Darko Lazić nije dugo samovao nakon što ga je pre četiri meseca ostavila verenica Marina Gagić. On je odnedavno u vezi sa pevačicom Barbarom Bobak, koja se pojavila i u jednoj emisiji ovogodišnjeg takmičenja za "Zvezde Granda", saznaje Kurir.

Novinari Kurira stupili su u kontakt sa Lazićem, koji nije bio srećan kada je čuo zašto ga zovemo.

- Ja sam u inostranstvu, nemam komentar na to. Danas je ona, sutra će biti neka druga. Imam važnija posla - rekao je Lazić, dok pevačica nije odgovarala na naše poruke.

- On je slobodan čovek, može da radi šta hoće. Čula sam i ja da ima tu devojku koja liči na mene, ali meni to nije ni bitno. On me odavno više ne zanima i nemojte me više zvati zbog njega - rekla nam je Marina.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Kurir.rs/Svet/M.M.

