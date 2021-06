DA LI JE OVO RAZLOG RASKIDA SUBOTIĆKE I PECE?! Aleksandri pukao film, preko ovog nije htela da pređe

Aleksandra Subotić saopštila je da je njenoj vezi sa 20 godina starijim Predragom Raspopovićem Pecom došao kraj.

- Od noćas više nisam u vezi s ocem svog deteta, on zna šta je uradio i kako je postupio. Nadam se da je sada zadovoljan, kako on, tako i ko već sve treba - napisala je na svom Insta storiju, a onda ubrzo i obrisala post.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, kako se navodi injih dvoje su već neko vreme imali nesuglasice.

- Aleksandra i Peca već neko vreme nisu u dobrim odnosima. On je sve vreme posvećem samo poslu, po celi dan je u nekim obavezama, dok ona sedi sama kod kuće sa decom. Tražila je da joj se malo više posveti, ali on joj se pravdao da ima mnogo posla. Upozoravala ga je neko vreme da će ga ostaviti i otići sa decom, međutim on nije verovao da će to uraditi jer joj je pružio sve o čemu je u životu maštala. Ipak, njoj je očigledno, i pored svog novca i luksuza, najviše falila njegova pažnja, topli zagrljaj i poljubac, čime ju je i osvojio - rekao je izvor blizak paru i tvrdi da su Peci često i smetale golišave fotografije koje je njegova partnerka često objavljivala na mrežama.

Kurir.rs/I.B/Blic

