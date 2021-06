LEPA LUKIĆ NIKAD BRUTALNIJA O MLAĐIM KOLEGINICAMA: Ne verujem da će neku od njih zvati u emisiju kad dođu u moje godine!

Lepa Lukić specijalni je gost emisije "Puls Srbije" u kojoj je pričala o svojom karijeri, kojegama, ali i saradnji sa našom televizijom Kurir, koja danas slavi prvi rođendan.

Lepa se zajedno sa našim koleginicama Ljiljanom Stanišić i Vanjom Camović prisetila se svojih ranijih gostovanja u "Sceniranju" i temama koje su privukle pažnju u medijima.

Jedno od tih je definitivno ono da joj prilaze mlađi udvarači.

- Mogu da mi se udvaraju, ali ja gledam kroz njih. Mada, nikad mi se nisu udvarali ljudi koji su bili moje godište - rekla je Lepa, a potom uporedila estradu nekad i sad i dala svoj sud o mladim koleginicama.

- Došlo je vreme da se muzika više gleda nego što se sluša. Neka pokažu mlade koleginice šta hoće, ali to je kratkog veka, ja trajem 50 godina, ja ne znam da li će one kada budu imale godinice kao ja uopšte moći da dođu na neku televiziju - rekla je ona, a potom dala recept za dugo trajanje.

- Narod ne voli kad digneš nos, voli kada može da ti priđe i da može da razgovara sa tobom, da se slika. Ja nikada nikoga nisam odbila za slikanje, možda sam nekada ljuta i nervozna, ali ja ne smem to sebi da dozvolim. Zagrlim se decu i slikam se, ne znam da li mi je do toga, ali mora da mi bude do toga jer to je moj posao. Znači da budeš što prizemniji, a veliki. Da drugi kažu da si kralj ili kraljica.

