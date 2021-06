ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Lidija opet dobila batine od muža, Mlada se vratila oženjenom kolegi

Zdravo, dragi moji, brzo mi je proletelo prethodnih sedam dana, a toliko sam toga pripremila za vas, pa je najbolje da odmah pređemo na tračeve.

Današnju kolumnu počinjemo s Glumicom koja je očajna jer joj je propao jedan vredan projekat zakazan za jesen. Nadala se da će na tome zgrnuti lovu i da će pomoću toga vratiti poljuljanu slavu, ali sad, kad je sve otkazano, ne preostaje joj ništa drugo nego da se vrati skandalima, u čemu je ipak najbolja. Inače, sve ono što ste čitali o njoj tokom prošlih nedelja o tome da je opljačkana, da se sukobila s komšijama i slično, zapravo je izmišljotina njenog PR tima, koji priprema teren pred njen povratak na scenu. Na njihovu žalost, "promocija" im nije uspela jer Glumica odavno nikog ne zanima.

Vidim da Čupavi ne prestaje da laje i da ga ima na sve strane. Kao i uvek, i za ovo što radi je dobio debele pare, a kako obraza nema, nije mu problem da pljuje koga stigne, čak i bliske ljude. Lova koju je dobio došla mu je kao kec na desetku jer je u dugovima do guše i samo za kamate mesečno mora da sakupi skoro 20.000 evra, a sponzori su mu davno zavrnuli slavine i mora da se snalazi kako zna i ume.

Pevačica, koju ćemo zvati Mlada, i dalje se vuče sa oženjenim muzičarem iako joj je on odavno rekao da neće da ostavi porodicu zbog nje. Pre više od godinu dana ga je ostavila i počela da se zabavlja s mladićem koji je bio ludo zaljubljen u nju, ali ne vredi, to je brzo puklo jer Mlada ne može da preboli zauzetog kolegu. Vratila mu se pre nekoliko meseci i sad se povremeno viđaju u jednom hostelu na periferiji grada da ih niko ne opazi. Ali pitanje je dana kad će pući bruka i kad će to osvanuti u medijima jer već mnogo novinara zna njenu tajnu.

Lidija je opet dobila batine od supruga koji je godinama maltretira. Znate već da ona stalno priča o harmoničnom braku i o bogatstvu u kojem uživa u susednoj državi, ali je to daleko od istine. Ne znam zbog čega je sad doživela nasilje od muža, ali sećam se da ju je jednom tukao pred nekolicinom pevača toliko jako i grubo da joj je ruku polomio. Iznerviralo ga je to što je kasnila, a njemu se išlo kući, pa ju je dohvatio i prebio pred svima. Od sramote jadnica nekoliko meseci nigde nije mrdala iz kuće. Toliko od mene za danas, čitamo se i naredne nedelje.

Kurir.rs / foto: Ilustracija

foto: Kurir