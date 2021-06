VUKOVA MAJKA ZABRANILA OLJI DA DOĐE SVEKRU NA SAHRANU! Nena PRETILA da će pred svima napraviti SKANDAL i oterati je ako se pojavi!

Vuk Mob u petak je sahranio oca Vuleta Gojkovića, koji je preminuo u 65. godini posle teške bolesti, a već nekoliko dana na društvenim mrežama traje polemika zbog toga zašto se reperova verenica Olivera Konatar nije pojavila na sahrani. Razlog je u tome što joj je Vukova majka Nena Gojković zabranila da dođe na pogreb svekra, saznaje Kurir.

foto: Instagram

O raskidu Vuka i Olivere već danima se priča i piše u javnosti, a najviše na društvenim mrežama, gde se može naći mnoštvo komentara anonimnih ljudi koji polemišu o ovoj temi. Kad je Kurir prvi put objavio da reper i njegova verenica više nisu zajedno, najpre se oglasila Konatarova i potvrdila naše informacije, ne želeći da iznosi detalje, a Vuk je to isto učinio dan kasnije, s tim što je on u svom saopštenju naveo da neće da priča o toj temi jer mu je otac tada bio na samrti.

foto: Damir Dervišagić

Ipak, njegova majka tih dana bila je vrlo aktivna na mrežama i revnosno je pisala komentare u kojima je branila svog sina od ljudi koji su ga napadali i krivili zbog raskida sa Oliverom.

foto: Instagram

To je donekle i očekivano s njene strane, ali nije to da lajkuje komentare u kojima su upućivane uvrede njenoj doskorašnjoj snajki. Tako je Nena označila da joj se dopada post u kojem je pisalo: "Bože, koliko je ova žena ružna, ovo ni Vuk ne zaslužuje", a odnosio se na Konatarovu.

foto: Instagram

Kako smo saznali, Olivera je želela da prisustvuje sahrani Vukovog oca i planirala je dođe na groblje Orlovača prošlog petka, ali dan ranije nesuđena svekrva joj je poručila da ne želi da je vidi. Navodno, čak joj je i zapretila da će napraviti skandal i da će oterati Olju ukoliko dođe na sahranu, saznajemo od izvora bliskog ovoj porodici. Da bi izbegla neprilike, Konatarova je na kraju odlučila da ipak ne ide na sahranu, a od tada nije imala kontakt s Vukom i njegovim članovima porodice.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, kako smo pisali prošle nedelje, razlog zbog kojeg su se Vuk i Olja rastali je njegov problem sa alkoholizmom. On je duže vreme često izlazio i veći deo vremena provodio van kuće, a vrlo često se vraćao u alkoholisanom stanju, pravdajući se da je depresivan zbog porodičnih problema. To je veoma smetalo njegovoj verenici, koja je s njim u više navrata pokušala da reši problem, ali se reper nije menjao. Zbog njegovog ponašanja, svađe između njih su postale svakodnevne, tako da su rešili da stave tačku na zajednički život, kako njihova ćerka ne bi ispaštala. Vuk je pre toga priznao da ima problem sa alkoholom, ali da neće da se reši tog poroka čak i ako smeta njegovoj verenici. - Može da smeta bogu ocu, to se nikad neće promeniti. Nikad neću prestati da pijem, ima da umrem od alkohola - rekao je reper u jednom intervju početkom juna. Vuk i Olivera juče nisu odgovarali na naše pozive.

foto: ATA Images

foto: Kurir

kurir.rs/ Ekipa Kura

