NAKON BANKROTA ZORANNAH POVUKLA NEOČEKIVAN POTEZ! Blogerki svega preko glave: Udarila ZABRANU na JUTJUBU

Zorana Jovanović ili u javnosti poznatija kao Zorannah uradila je krajnje nesvakidašnji potez, te je onemogućila ljudima da ispod njenog video klipa ostavljaju komentare.

- To da sam bankrotirala ne može biti dalje od istine. Ja živim fenomenalan život, hvala Bogu. I daj Bože da svi nemaju para kao ja. Trenutno jako puno radim, radila sam celo leto, imam konstantne kolaboracije sa brendovima, Jutjub me plaća, ja ne volim da imam ceo Instagram profil plaćenih saradnji, to mi je bezveze, ali naravno da neke stvari ne želim da odbijem, ovo je moj posao i ja od njega zarađujem - rekla je Zorannah o svojoj zaradi.

- Razlog zašto zatvaram firmu jeste taj što smo mi kada smo otvorili firmu davnih davnih godina to učinili kao d.o.o. zarad otvaranja pop-up radnji u dva tržna centra jer je d.o.o. bio potreban za to. Problem sa d.o.o. jeste taj što se pare veoma teško izvlače i jednostavno uvek sam u nekim problemima zbog toga. Tako da sam rešila da zatvorim d.o.o. i da otvorim paušalnu firmu koja je više nego dovoljna za moj posao. U krajnjem slučaju mogu da otvorim dve paušalne firme ako to bude potrebne. Ali nemam problem sa izvlačenjem mojih para koje sam ja zaradila. Tako da je to razlog - dodala je Zorana.

Međutim, ono što poslednjih dana muči Jovanovićevu jesu negativni komentari koje ljudi ostavljaju ispod njenog vloga i našla je rešenje kako da se reši istih.

Pre manje od jednog dana objavila je poslednji video pod nazivom: "Da li sam bankrotirala?", ali je brže bolje isključila opciju sa komentarima, kako ljudi koji gledaju njen sadržaj ne bi mogli da iznose svoja mišljenja kao što je to bio pre slučaj.

