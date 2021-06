RASKINUO SA KIJOM, PA SE POMIRIO SA DUŠICOM! Voditeljka objavila sliku sa bivšim fudbalerom: PONOVO SU ZAJEDNO! (FOTO)

Kristina Kija Kockar nedavno je objavila da je raskinula vezu sa bivšim fudbalerom Milošem Dimitrijevićem Čavom, a on se sada pomirio sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, sa kojom je bio pre Kije.

Dušica je objavila fotografiju sa Milošem na društvenoj mreži Instagram, a u opisu fotografije napisala je: "On", uz šta je stavila srce.

Ono što je dodatno zbunilo sve jeste Kijina nedavna izjava koja govori o potencijalnom pomirenju, do kog očigledno nije došlo:

- Bili smo duže zajedno, već smo se jednom pomirili, tako da nije nemoguće da se to opet desi, ali za sada sam sama - rekla je Kija.

Dušica Jakovljević za medije je govorila da ne zna da su Kija i Čava u vezi:

- Sad ću vam reći, ja stvarno nemam informaciju da su njih dvoje bili zajedno. To sam čula iz medija, a nikada nisam čula ni od koga drugog. To je moj komentar na tu temu, s obzirom da nisam znala da su bili u vezi. Ne znam... Morate da budete u vezi da biste raskinuli, ali dobro, nema veze - rekla je Dušica.

Podsetimo, Dušica i Čava su 2018. otpočeli romansu, a Jakovljevićeva je dozirano plasirala informacije iz njihove veze u javnost. On je obožavao njenu decu iz prethodnog braka, Anđelu i Ognjena, a porodično su putovali i po Evropi, pa su fotografije Dušice i Miloša, zajedno sa njenim naslednicima, pronalazile put do društvenih mreža, poput one iz prestonice Francuske.

Dušica i Miloš su se više puta zajedno pojavili u javnosti. Uvek su bili nasmejani, te se činilo da je u njihovoj vezi sve u redu. Romansa je, međutim, prekinuta 2019. godine, a sredinom iste Dušica je javno govorila o Dimitrijeviću i pričama, koje su još tada kružile, da je Kija otpočela vezu sa njim. Međutim, izgleda da se fudbaler odlučio da mu je sa Dušicom bolje.

