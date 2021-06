NOSILA NAJČUDNIJE KOSTIME U ZVEZDAMA GRANDA, A SVE IH OSMIŠLJAVAO NJEN OTAC SVEŠTENIK! Marija sada otkrila: Često me kritikuju!

Marija Gruevska, finalistkinja nedavno završene, 14. sezone "Zvezda Granda", tokom takmičenja privlačila je veliku pažnju svojim nesvakidašnjim nastupima.

Ona je sada istakla da je tokom takmičenja imala najveću podršku oca Duleta, koji je inače sveštenik, te je otkrila da je on bio dejni tvorac njenih scenskih kostima.

- Drago mi je što su moji nastupi privukli veliku pažnju, to nam je bio i cilj, moram da kažem da je moj otac tvorac svih tih ideja - rekla je pevačica.

- Kada poznajete svoju ćerku, onda znate šta ona ima u sebi i šta može da pokaže. Ja sam znao šta Marija želi, ona je htela da predstavi ženu kao višeslojnu ličnost i ja se trudim da joj pomognem da to prezentuje na pravi način - dodao je Marijin otac i objasnio da je ona rado prihvatala sve njegove sugestije.

- Mi razgovaramo o svemu pre svake emisije, dogovorimo se i do sitnih detalja razradimo plan. Oboje smo shvatili šta je šou-biznis i kako to sve treba da izgleda. Ljudi žele da se priča o nekim temama i stvarima o kojima se inače u javnosti ne priča, kao na primer kako iz uloge kaluđerice može da se pređe u plesačicu, a to je ono što fascinira publiku. Mi pomeramo granice, to jeste teško, ali tako mora! Reakcije su podeljene, neko podržava a neko ne, ali svaka reakcija nam znači - objasnio je sveštenik.

- Često me kritikuje, ali on je najbolji otac. On meni želi dobro i ja mu verujem. Daje se maksimalno u svemu što osmisli za mene - zaključila je ona.

