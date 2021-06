VENČALI SE, PA ZAVRŠILI NA NASLOVNICI! Ovako je izgledala svadba Vesne Zmijanac i Kemiša, isplivala nikad VIĐENA FOTKA!

Osamdesetih godina harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš i pevačica Vesna Zmijanac rekli su subonosno "da", ali njihov brak je trajao svega tri i po godine.

Sada je na jednoj Instagram stranici isplivala njihova fotografija sa venčanja, a pevačica je tada dosta drugačije izgledala, kao i Kemiš. Naime, slike sa njihove svadbe osvanule su tada na jednoj naslovnoj stranici, s obzirom da su oboje uživali u popularnosti.

Vesna je nosila venčanicu i imala popularnu frizuru za to vreme, dok je Kemiš bio u odelu, imao dužu kosi i dosta manje kilograma nego danas.

- Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena - rekla je Vesna jednom prilikom.

- Vesna i ja smo se rastali kao ljudi. Nakon razlaza imao sam svoj stan, vodeni krevet i brojne devojke. Nije mi padalo na pamet da se vezujem. Nakon nekog vremena u moj život ušla je Zorica i unela neku drugu dimenziju. Moja sadašnja žena me nije otela Vesni, već sam tada sam odlučio da odem - objasnio je Kemiš u jednom intervjuu.

