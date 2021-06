BAKA PRASE ZGROZIO JAVNOST KAO NIKAD DO SAD! Ocu svešteniku pokazivao GOLU ZADNJICU svoje devojke: Ona nema ni STIDA, ni SRAMA!

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase šokirao je sve kada je na svom Jutjub kanalu podelio video i pokazao kako je proteklo upoznavanje njegove devojke Anje sa njegovim ocem sveštenikom Nenadom Ilićem.

Oni su prvo ispričali Bogdanovom ocu kako su se upoznali, te je on istakao da je ona bila jedna od mnogih koju je "muvao".

"Da li bi ti njega primetila da nije poznat? Da li ti je imponovalo što te poznata faca muva?", pitao je Nenad.

"Pa teško, ja nikada nikome nisam odgovorila na Instagramu. Ali on je bio nezainterovan za ozbiljan, odnos i to me je privuklo", rekla je Anja.

Bogdan je otkrio da se Anja "po zanimanju slika", a onda ocu pokazao jednu fotografiju na kojoj ona pozira u polju u tanga kupaćem.

"Ne bi je smuvoa da nisam došao poršeom po nju", dodao je Bogdan.

U jednom trenutku jutjuber je rekao da je došlo vreme da kaže ocu čime se njegova trenutna devojka bavi.

"Slika samo dupe", rekao je Bogdan.

"Ja nisam najsrećniji ni čime se on bavi, a kamoli ona. Da li se stvarno slikaš polugola?", pitao je sveštenik.

"Slikam se u kupaćem. Snimam za Jutjub".

"Ona planira da se slika gola i kad imamo decu", dodao je jutjuber.

"Jao, Bogdane, nemoj tako da pričaš. Prvo nije pristojno prema njoj", rekao je Ilić.

Korisnici društvenih mreža pisali su u komentarima da su zgroženi ovim potezom jutjubera, i da je ovim videom prešao svaku granicu.

"Ovo je stvarno katastrofa, ni stida, ni srama, došla gola, digla nogu, priča gluposti, ali najgore od svega je pokazivanje dupeta i komentarisanje sa sveštenikom i ocem svog dečka. Beštija, Anja Blam", glasio je jedan od komentara na Jutjubu.

