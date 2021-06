OTKRIVAMO RAZLOG RASKIDA KIJE I ČAVE: Varao je sa DUŠICOM, Kockareva pronašla ljubavne poruke u fudbalerovom telefonu!

Kristina Kija Kockar ostavila je Miloša Čavu Dimitrijević jer ju je varao sa Dušicom Jakovljević.

On je, prema priči izvora bliskom bivšem paru, razmenjivao ljubavne poruke sa svojom bivšom devojkom, koje je pevačica našla u njegovom telefonu, zbog čega je nastao haos.

Kako Kurir saznaje, skandal se desio u Kijinom stanu na Zvezdari, i to samo nekoliko dana nakon što je ona objavila fotografiju poljupca sa Milošem i time javno potvrdila da je u vezi sa njim. Kockareva je u Čavinom telefonu pronašla njegovu prepisku sa voditeljkom "Zadruge", gde su pisali da ne mogu više da izdrže jedno bez drugog i da se vole.

- Kada je Kija pročitala poruke, poludela je od besa. Vikala je na njega iz sveg glasa i plakala. Rekla mu je da mu nikad neće oprostiti što ju je napravio budalom, da ju je izigrao po drugi put, i to pošto je javno otkrila na Instagramu da su se pomirili. Odmah mu je rekla da izađe iz njenog stana i da joj se više nikad ne obrati u životu - priča dobro obavešteni izvor.

Kako dalje izvor navodi, sve se ovo odigralo nekoliko dana pre promocije autobiografske knjige Ace Lukasa, kada se u medijima i pojavila vest da je ona u tajnoj vezi sa pevačem, pa mnogi sumnjaju da je i ona sama plasirala tu vest kako bi Čavu učinila ljubomornim. Upravo na tom događaju Kija je i priznala da je ponovo singl, a kao razlog prekida emotivne veze navela je daljinu.

- Daljina je presudila, i dalje gajim emocije, ali ne želim da sputavam svoje uspehe zbog nekog drugog. On je divan dečko, bivši fudbaler, preduzetnik i ozbiljan u svom poslu, nerviralo me je što svi pišu bivši ove i one, kad je on mnogo više od toga. Bili smo duže zajedno, već smo se jednom pomirili, tako da nije nemoguće da se to opet desi, ali zasad sam sama - rekla je Kija, ali se ta izjava očigledno nije dopala Dušici, koja je brže-bolje s bivšim obnovila vezu.

- Morate da budete u vezi da biste raskinuli, ali, dobro, nema veze. Ja stvarno nemam informaciju da su njih dvoje bili zajedno. To sam čula iz medija, a nikada nisam čula ni od koga drugog - rekla je Dušica.

Dušica i njen stari-novi partner uživaju u obnovljenoj romansi. Kako nisu bili u svađi, već su samo napravili pauzu u vezi, sada su odlučili da nastave gde su stali. To su nam potvrdile i njihove komšije, koje ih gotovo svakodnevno viđaju dok šetaju kućne ljubimce, a pre dve nedelje viđeni su zajedno i na ručku u Smederevu.

Da Dušica i Čava nisu više hteli da kriju vezu, pokazuju i njihove objave na Instagramu.

- On... Miloš! - napisala je Dušica pored njihove zajedničke slike, a malo potom i on je objavio njihovu sliku, koju je Dušica potom podelila na svom profilu na Instagramu.

- Ona... - napisao je on, uz pesmu "Ljubav sve pozlati". - ... Voli tebe! - dodala je voditeljka.

Mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa glavnim akterima priče, ali se oni nisu javljali na naše pozive.

Haos na Tviteru Čava da oženi obe, kao Sulejman Voditeljkina potvrda o obnovljenoj romansi sa fudbalerom izazvala je lavinu komentara na Tviteru. - Izaberi svog borca! Auu, koja španska serija! Ovaj Čava treba da oženi obe, kao Sulejman! Jadna Kija, svi joj se smeju! - samo su neki od komentara na ovoj društvenoj mreži.

