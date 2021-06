BILO BI MI ŽAO DA NISAM POBEDIO DA SE DELIO STAN! Isak Šabanović nakon finala progovorio o takmičenju, evo šta je sve imao da kaže

Isak Šabanović je osvojio drugo mesto u takmičenju "Zvezde Granda", a u par navrada istakao je da nije razočaran što nije odneo pobedu.

On je sada otkrio da bi mu bilo krivo u slučaju da se pobedniku delio stan.

- Juče smo imali proslavu, svi finalisti... Ja kažem Mahiru: "Jedino bi mi bilo žao da smo dobijali stan, a ovako stvarno nije" - priznao je Isak.

foto: Printscreen

Na pitanje da li je očekivao pobedu, Isak je odgovorio:

- Nijednog trenutka nisam mislio da ću da pobedim zato što su svi oko mene to pričali. Nisam se razočarao što sam drugi. U jednom trenutku sam čak skočio da budem treći (smeh). Ali nisam se nijednog trenutka razočarao, ni požalio što sam drugi, hteo sam samo da uđem u finale i bilo mi je super - rekao je Isak.

foto: Printscreen

Kad je u pitanju glasanje, podsetimo, samo je publika glasala SMS porukama.

- Da je žiri mogao da glasa, svako bi glasao za svog kandidata, a ovako smo pustili narod i narod je odlučio - rekao je Isak.

- Mili je alfa i omega. Na čuvenoj predaudiciji ništa nisam pokazao, on me je doveo tu i zaslužan je dokle smo stigli. Kroz šalu je rekao da niej ni znao da ću do finala da stignem, a kamoli drugi da stignem. Naučio me je svemu - radu, redu i disciplini, ono što ja nemam - rekao je Isaković u Jutarnjem programu na Prvoj.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

02:38 MAHIR MULALIĆ DRHTAO POSLE PROGLAŠENJA ZVEZDE GRANDA: Uhvatio se za glavu, samo što nije pao u NESVEST, a njoj je posvetio POBEDU